Leverbe e Veloso alzano bandiera bianca. Mentre Aquilani ritrova Hermannsson

Saranno tante le incognite di campo per il tecnico del Pisa Sporting Club Alberto Aquilani, alla vigilia della partita decisiva contro il Sud Tirol di domani pomeriggio alle 15. Dopo la sconfitta di Cremona l’allenatore e lo staff tecnico erano alle prese con i problemi derivati da un calendario che metterà domani di fronte i nerazzurri al terzo impegno in otto giorni. Due gli assenti sicuri per l’ultima gara casalinga dell’Arena Garibaldi. Miguel Veloso infatti non riuscirà a recuperare in tempo, ma sarà valutato per l’ultima gara del torneo contro l’Ascoli di venerdì 10 maggio. Il dolore al flessore è rimasto, ragion per cui il giocatore starà fuori ancora.

Chi invece ha concluso la stagione è Maxime Leverbe. Il difensore centrale, già assente contro la Cremonese, ha avuto una lesione al menisco che potrebbe costringerlo ad operarsi. La società infatti sta valutando proprio questo aspetto, ma l’ultima parola arriverà nei prossimi giorni. Si parla di un mese di stop, ragion per cui il francese ha già concluso qui la sua stagione, sia che i nerazzurri riescano a qualificarsi ai playoff, sia che il torneo si concluda venerdì prossimo con la stagione regolare. Chi invece sarà tra i convocati è Hjortur Hermannsson, pienamente recuperato dopo gli acciacchi dei giorni scorsi. Ad ogni modo tra assenze e recuperi, specialmente in difesa, Aquilani dovrà far stringere i denti ai suoi, avendo scelta limitata e obbligata.

Salgono le quotazioni di Barbieri al posto di Calabresi tra i titolari, dopo i due rigori consecutivi causati nelle ultime due gare da parte dell’ex Lecce. Sulla fascia sinistra dovrebbe essere confermato Beruatto, mentre tra i centrali la solita coppia Caracciolo-Canestrelli. Occhio però perché Aquilani dovrà anche pensare ai diffidati, evitando di incorrere in squalifiche per l’ultimo turno. Se Beruatto, Calabresi, Moreo, Piccinini e Veloso (che non ci sarà) dovessero ricavare un cartellino giallo, salterebbero l’ultimo turno di campionato. Tra le conferme in mezzo al campo anche la coppia Esteves-Marin, con quest’ultimo però che ha stretto i denti nelle ultime due gare, vincendo anche un fastidio al polpaccio che lo ha costretto due volte ad uscire prima del tempo. Nonostante questo Marin dovrebbe essere al suo posto regolarmente tra i titolari.

E poi? Solito problema in avanti. D’Alessandro e Valoti sono tra i più impiegati in questo trittico di gare. Aquilani potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto anche a Matteo Tramoni insieme con Ernesto Torregrossa, ma difficilmente farà a meno di Moreo. Dopo essere subentrato dalla panchina con la Cremonese invece Arena si candida nuovamente per un posto da titolare, mentre anche Bonfanti potrebbe rientrare tra i titolari, avendo giocato solo 2’ a Cremona. Non è escluso anche l’impiego, a partita in corso, di Lisandru Tramoni. Tutto dipenderà dallo stato di forma di chi dovrà essere impiegato dalla cintola in su. Come sempre nel corso della rifinitura Aquilani scioglierà le sue riserve.