Lind, un primo cioccolatino da gustare. Banda scatenata, cantano Arena e Moreo

SEMPER 6: eccezionale nel guizzo di piede che chiude la porta a una manciata di minuti dall’inizio del match, indeciso sul pallone vagante che Prestia tramuta nel 3-1.

CANESTRELLI 7,5: perfetto nella marcatura di Shpendi in tandem con capitan Caracciolo. Entra in tutte le azioni dei gol nerazzurri, ritoccando il suo bottino personale a quota 2.

CARACCIOLO 7: la guida difensiva si piazza l’elmetto in testa e dirige senza alcuna sbavatura la squadra. Di spada e di fioretto, a volte sfodera anche la clava per spegnere gli ardori cesenati.

CALABRESI 6: quel pizzico di attenzione necessaria nel finale.

RUS 7: personalità e sicurezza nella gara più delicata dall’inizio della stagione. In evidenza anche nella costruzione della manovra.

TOURÈ 7: si toglie le scorie della scorsa settimana e si carica la squadra sulle spalle quando c’è bisogno di metterla sul fisico. Da un suo cross "sporcato" nasce il tris.

PICCININI 6,5: si conferma il partner ideale, in questo momento, di Marin in mezzo al campo. Corre per tre e riesce a incidere anche sulla trequarti offensiva.

ABILDGAARD sv.

MARIN 6,5: anche lui ritorna a brillare nella riconquista della palla nel cerchio della metà campo e nel ribaltamento del fronte di gioco.

HOJHOLT 6: si cala in trincea e corre a tutto campo per difendere il risultato.

BERUATTO 6,5: tanta intraprendenza sulla corsia mancina, dove accompagna con agonismo e ottima qualità tecnica la manovra. Arcigno e attento in marcatura.

MOREO 7: ha le chiavi della regia offensiva in assenza di Tramoni e interpreta il compito con intelligenza e la consueta esuberanza fisica. Da incorniciare la giocata che dà il "la" al primo gol.

ANGORI sv.

N. BONFANTI 5,5: i problemi accusati nel corso della settimana hanno tolto energie preziose allo "squalo", che anche quando viene gettato nella mischia appare meno carico del solito.

INZAGHI 7,5: cancella la negatività, i brutti pensieri e le scorie – fisiche e mentali – ereditate dalla peggiore settimana dall’inizio della stagione. Con tanto senso pratico e le scelte giuste in tutti i ruoli propone una formazione che non fa rimpiangere le assenze. Anzi, fa leccare i baffi se cona la mente ci si proietta a quello che potrebbe accadere col rientro dei talenti attualmente fermi ai box per svariati infortuni.

