Lisandru l’uomo in più. Il volto della linea verde

Nel buio di questo avvio di stagione, Aquilani e il Pisa sembrano aver trovato un bagliore, utile per accendere la luce nelle partite a venire. Si tratta di Lisandru Tramoni. Il 2003 francese nel corso delle ultime quattro partite è passato da essere "uno dei tanti" a "l’uomo in più". Un destino condiviso con un altro protagonista e nuovo titolare della squadra nerazzurra, Gabriele Piccinini, entrambi sulla lista dei cedibili in questa estate. Lisandru, a mercato in entrata ormai chiuso, ha deciso infatti di rimanere a Pisa, nonostante le avance arrivate a inizio settembre dal Bastia, come raccontato su queste pagine. Una voglia di autodeterminarsi, di giocarsi le proprie carte, scollandosi l’etichetta di "allegato" del fratello maggiore Matteo, che Lisandru ha voluto evidenziare già dalla scelta di mettersi sulle spalle la maglia numero 7, storicamente rappresentativa nella numerologia calcistica. Aquilani lo ha osservato, atteso, non convocandolo per cinque partite, e quindi deciso di buttarlo nella mischia. Dai nove minuti giocati contro lo Spezia a Cesena, non è più uscito. La gara della svolta, la vittoria contro il Cittadella, dove è stato schierato largo a destra nel 3-4-2-1. Primo pallone toccato, primo dribbling tentato e, come spesso gli accade, riuscito. L’assist per Piccinini e l’uscita tra gli applausi. Pochi giorni dopo, nella sfortunata partita contro il Lecco, fa ancora meglio, realizzando il primo gol al termine di una grande serpentina. La sua grinta è tanta, come dimostrato dall’esultanza sotto la curva. L’importanza di un giocatore si denota quando la sua assenza è più "pesante" della sua presenza. Non a caso a Venezia il Pisa ha potuto sperare nel pareggio solamente dopo il suo ingresso in campo. Insomma, grinta, corsa, e soprattutto qualità, proprietà di palleggio al servizio. Qualità mai nascoste, non a caso dai sedici anni è stato inserito nei roster delle formazioni giovanili della nazionale francese (12 e 6 presenze rispettivamente in under16 e under17).

In questo Pisa, Lisandru Tramoni sembra essere il giocatore più adattabile e adatto alle richieste di Aquilani. Non a caso, ne è il volto della linea verde adottata nelle ultime gare, assieme al già citato Piccinini e a Esteves. Insomma, "Tramoni toglie, Tramoni dà": per un Matteo costretto al forfait a seguito del brutto infortunio al ginocchio, c’è un Lisandru che nella fascia opposta ne raccoglie l’eredità. Affari di famiglia, a servizio di Aquilani e del Pisa.

Lorenzo Vero