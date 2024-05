LO STRISCIONE DELLA NORD. "Lavorate per una Curva a capienza popolare»

Ventesimo minuto di Pisa-Sudtirol. Il risultato al momento è sullo 0-0. Dalla "Curva Nord" iniziano a srotolarsi degli striscioni, tra la curiosità e il silenzio del pubblico. Sono tre in totale, e recitano: "Avete tutto il tempo per "lavorare" per una curva a capienza "popolare". Meritiamo uno stadio all’altezza dei sogni che abbiamo". Un messaggio polemico, esposto sicuramente non a caso in quella che è stata l’ultima partita casalinga della stagione, come a voler porre una linea sopra ciò che è successo lungo tutto il 2023/24 e invitare a programmare una prossima annata migliore per quanto riguarda la questione ambientale. Problemi iniziati a ottobre, con la chiusura di metà gradinata, seguiti dallo spostamento dei tifosi in altri settori e ai conseguenti problemi relativi riguardo all’accesso all’impianto, allo sciopero della tifoseria organizzata (che ha sicuramente inciso sportivamente sul rendimento interno) e quindi all’apertura del "Curvino". I tifosi comunicano di non voler rivivere un’altra stagione come quella pronta a concludersi.

Lorenzo Vero