Loria e D’Alessandro... farmacisti

I giocatori del Pisa si trasformano in "farmacisti" per un giorno. Ieri infatti il portiere Leonardo Loria e l’ala Marco D’Alessandro si sono concessi a tifosi e clienti della Farmacia Comunale 3 di via Battelli per una sessione di foto e autografi. Tra sorrisi, firme e pacche sulle spalle, i giocatori si sono lasciati andare a un piccolo bagno di folla. C’è chi è venuto apposta come abitante del quartiere e chi si è ritrovato, senza saperlo, i suoi beniamini in farmacia, come una vera e propria sorpresa. Tra i tanti tifosi presenti in via Battelli c’è anche una storia molto particolare. Andrea Di Lupo, 56 anni, ha ricevuto infatti in dono una maglietta speciale. Ambasciatore l’ex giocatore nerazzurro Alessandro Andreini, autore di una tripletta in Coppa Italia al Livorno nel 1997. "Sono un grande amico di Andreini, è stato mio testimone di nozze - rivela Di Lupo -. Tutto nasce da un ‘incrocio’, diciamo così, con D’Alessandro. Il numero 77 è infatti un ex giocatore della Spal e Andreini oggi è il team manager della squadra. Così lo ha chiamato e mi ha donato la sua maglietta per farmi un regalo. Ho apprezzato tanto". Di Lupo parla anche del momento della squadra: "Nell’ottica di un progetto biennale secondo me questa annata va presa per quello che è, ovvero una stagione di transizione - prosegue il tifoso nerazzurro -. L’importante è provare ad arrivare più in alto possibile e lasciarsi indietro la zona calda. I risultati arriveranno, speriamo tutti, dalla prossima stagione. Quest’anno però io la sto vivendo come una annata tranquilla. Difficile, certo, ma va vista nell’ottica di un piano più ampio".

Soddisfatta la dottoressa Giuseppina Laratta, in rappresentanza della farmacia: "Siamo contenti della presenza dei calciatori nerazzurri all’interno dei nostri locali - dichiara Laratta -. Per noi il binomio sport e salute è importante, così come il nostro impegno con i cittadini del quartiere. Per noi è un evento importante e vogliamo sempre proporre qualcosa di diverso alla nostra clientela". Il Meet&Greet è un grande ritorno e sarà solo il primo di tanti altri eventi che la società sta mettendo in piedi insieme ai propri sponsor. Quello di ieri, ad esempio, era stato promosso assieme al main sponsor Pharmanutra, che con il suo marchio Cetilar da anni collabora con il Pisa Sporting Club. Amici e familiari hanno potuto vivere momenti dedicati alla loro passione per lo sport e per il Pisa, portandosi dietro anche un autografo con cartoline dedicate distribuite ai supporter nerazzurri.

Michele Bufalino