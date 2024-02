Lutto. Addio a Cristina Ricci moglie dell’ex patron

Lutto nel mondo nerazzurro. E’ venuta a mancare Cristina Ricci, moglie dell’ex patron del Pisa Sporting Club Enzo Ricci, detentore per anni del 75% delle quote della società. "Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa della signora Cristina, moglie di Enzo Ricci - scrive in una nota il Pisa, diffusa a mezzo del proprio sito -. Il presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, è vicino in questo doloroso momento ad Enzo Ricci, persona che ha legato il suo cuore ai nostri colori accompagnando con la passione propria e quella di tutta la sua famiglia la rinascita dello Sporting Club. Il Sodalizio nerazzurro è in lutto". Ricci lasciò nel 2021 con la cessione delle quote societarie ad Alexander Knaster.