Magnifique monsieur Matteo Tramoni. La Francia celebra il nostro "11" sull’Equipe

Prendete un calciatore del Pisa e mettetelo al fianco di gente che gioca titolare nel Liverpool che sta comandando la Premier League, oppure rientra tra i titolari di un certo Carletto Ancelotti nello scacchiere del Real Madrid in Spagna. Ancora meglio: pensate che questo calciatore nerazzurro ha scalzato dalla Top 11 ideale del fine settimana appena trascorso elementi del calibro di Kylian Mbappè o Theo Hernandez. Non prendeteci per pazzi, l’aria rarefatta dell’altissima quota alla quale sta viaggiando la formazione di Pippo Inzaghi non ci ha indotto ad allucinazioni. È quello che emerge dal quotidiano francese "L’Équipe", che all’inizio di ogni settimana pubblica la formazione con i migliori interpreti d’Oltralpe impegnati nei campionati durante il week end appena trascorso: ebbene, nello schieramento ufficializzato qualche ora fa trova posto un certo Matteo Tramoni da Ajaccio. Che dire: dalle nostre parti che il numero 11 fosse letteralmente fuori categoria lo avevamo già compreso.

Come definire altrimenti un calciatore che, con la sua presenza in campo, spinge il resto dei compagni a conquistare oltre 2,5 punti di media a partita? O ancora: quali parole utilizzare per un attaccante che, di rientro da un infortunio muscolare insidioso e fastidioso, nonostante la comprensibile necessità di ritrovare il ritmo della gara è riuscito a piazzare due reti pesantissime in altrettanti big match consecutivi? Matteo Tramoni rappresenta per lo Sporting Club, ma più in generale per la Serie B, il volto capace di catturare il posto in primo piano delle vetrine più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Insomma: migliore spot per il club di via Battisti, ma anche per il movimento calcistico cosiddetto "minore", non può esserci in questo momento. Nasce da qui l’investitura del quotidiano sportivo transalpino, che ha piazzato Tramoni in un ideale 3-4-1-2 nel quale, come abbiamo già sottolineato, non trovano posti veri e propri "mammasantissima". E così lo stemma del Pisa – e qui, da prodi David, "bacchettiamo" il Golia francese: "L’Équipe" ha utilizzato lo scudetto dell’epoca Battini, confondendolo con quello utilizzato ormai da sette anni – fa bella mostra di sé accanto ai loghi del Bayern Monaco e del Liverpool.

Il nostro Matteo è stato schierato in una formazione ideale che vede tra i pali Thomas Didillon (Willem II, squadra olandese); in difesa Ibrahima Konatè (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Monaco) e Olivier Boscagli (PSV Eindhoven); a centrocampo insieme a Tramoni ci sono Eduardo Camavinga (Real Madrid), Anthony Caci (Mainz, Bundeslinga) e David Douline (Servette, Svizzera); in attacco trovano posto Allan Saint-Maximin (Fenerbahce), Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte e Rayan Philippe (in forza al Braumschwieg, seconda serie tedesca). Per inciso: è la seconda volta che Tramoni finisce in questa selezione di eccellenze. "Bravo (con l’accento sulla "o"), Matteo!".

M.A.