Mantova-Pisa. Cominciata la caccia al biglietto

La caccia al biglietto per Mantova-Pisa è cominciata, anche se il settore ospiti dello stadio Danilo Martelli sarà privo del tifo più caldo, quello dei supporter organizzati. Da ieri mattina infatti sono disponibili i tagliandi per la partita che si terrà sabato alle 15, ma il match, considerato a rischio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno sarà, come noto da giorni, soggetto a specifiche misure organizzative che prevedono l’obbligo della tessera del tifoso, ragion per cui mancheranno i tifosi della Curva Nord.

I biglietti per la gara sono disponibili nel circuito Ticketone, anche online, a 20 euro. A disposizione ci sono 947 posti per il settore ospiti. La vendita terminerà venerdì alle 19. I tifosi pisani potranno accedere al settore ospiti, denominato Curva Cisa, rispettando le restrizioni imposte. La decisione di limitare l’accesso al settore ospiti solo ai possessori di tessera del tifoso risponde alla necessità di garantire la sicurezza durante l’evento, considerato delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, ma limiterà di molto l’afflusso di tifosi nerazzurri e, con molta probabilità, non saranno molti i tagliandi venduti per la gara di sabato. Quella di Mantova sarà la terzultima trasferta del 2024 e, dopo la sfida di sabato, il Pisa di Inzaghi tornerà all’Arena Garibaldi per affrontare il Bari venerdì 13 dicembre. La vendita dei biglietti per la gara casalinga partirà molto probabilmente da lunedì 9 dicembre, salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti che operano in materia di ordine pubblico.

Mic. Buf.