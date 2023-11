Marin campione di presenze in campo. Ha indossato la maglia per 185 volte

Il ragazzino è diventato uomo. L’uomo è divenuto una delle bandiere del passato più prossimo e del presente dello Sporting Club, tanto da conquistarsi con assoluto merito il titolo di straniero più presente nei 114 anni di storia nerazzurra. Marius Marin a Venezia ha messo in soffitta la presenza numero 185 con la casacca del Pisa sulle spalle, e in bacheca ha posizionato la fotografia che lo ritrae sul gradino più alto del podio in questa speciale classifica. Ai suoi lati altri due totem nerazzurri, uno dei quali ha condiviso con lui una bella fetta di percorso: un passo più indietro c’è Robert Gucher – tra le centinaia di battaglie vissute con l’amico austriaco ci sono la promozione in B ottenuta a Trieste e il sogno accarezzato della Serie A nel 2022 – e a quota 152 uno dei simboli più scintillanti dell’epopea vissuta con Romeo Anconetani, il danese Klaus Berggreen. Il centrocampista romeno ha superato queste due leggende e ha scritto a caratteri cubitali il proprio nome nell’albo d’oro dello Sporting Club, guadagnandosi questo traguardo con sacrificio, impegno in campo e grande attaccamento alla maglia e alla tifoseria.

Non sono mancati corteggiamenti più o meno lusinghieri, anche da piazze con maggior blasone rispetto a quella nerazzurra, ma Marin non ha mai voluto tradire l’affetto della gente di Pisa. Il primo incontro fu in una calda serata di settembre del 2018, quando a poco più di mezz’ora dalla fine del match casalingo con il Cuneo – gara d’esordio del campionato di Serie C – fu gettato nella mischia al posto di Samuele Birindelli. Il suo percorso in nerazzurro è iniziato lì e si è dipanato in tutte le zone del terreno di gioco dalla metà campo in giù. Acquistato dall’allora ds Roberto Gemmi per rinforzare il pacchetto di mediani a disposizione di Luca D’Angelo, Marin dapprima come comprimario e poi con i gradi di capitano ha indossato i panni dell’interdittore, del regista, del terzino e del cursore laterale a tutta fascia. Una poliedricità che gli ha permesso, col tempo, di affermarsi anche con la selezione del proprio paese: Marin infatti è riuscito a indossare la fascia di capitano anche dell’Under 21 romena e poi si è conquistato in pianta stabile un posto nella nazionale maggiore. Sul diario segreto di Marius ci sono adesso un altro paio di sogni, dopo che la compagna Stefania un anno fa gli ha regalato la gioia di diventare padre del piccolo Patrick. Uno è disputare una competizione internazionale con la sua Romania, e il traguardo della qualificazione a Euro 2024. L’altro è arrivare in Serie A: un sogno che vorrebbe rendere realtà con la maglia del Pisa. Le gambe, di fronte a questa suggestione, di certo non tremano a Marius, capace di diventare lo straniero più presente nella storia nerazzurra a soli 25 anni. Come dimostrano le parole affidate ai social qualche giorno fa: "Un privilegio aver vestito questa gloriosa maglia per 185 volte. Ci aspettano ancora tante battaglie insieme, forza Pisa!".

M.A.