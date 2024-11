Marin e Semper al Pisa Store. Folla per la quarta maglia. "Bel momento»

Successo su tutti i fronti per l’evento speciale al Pisa Store di via Oberdan, nel quale i tifosi nerazzurri hanno potuto abbracciare i propri beniamini per l’avvio della vendita al pubblico della quarta maglia, prodotta in soli 500 esemplari, dopo l’apertura, nei giorni scorsi, della vendita online. C’erano almeno 200 persone ieri allo store ufficiale tra acquisti e party, con un esclusivo dj set a cura di Radio Bruno e anche un open bar per chi si è prenotato per l’aperitivo post evento, insieme a parte dello staff nerazzurro. "Non mi era mai capitato di vivere eventi come questi - ha dichiarato Marius Marin, intento a firmare foto e a fotografarsi con i tifosi -. Per la società si tratta di una bella prospettiva, è sempre attenta a questi aspetti che sono importanti. Questa maglia, oltre ad essere bella e particolare, ha azzeccato anche il periodo giusto per noi, che stiamo vivendo un bellissimo momento - prosegue Marin -. Spero che la gente continui a seguirci, speriamo di continuare così e di vedere ancora più gente allo stadio perché abbiamo visto cosa vuol dire il fattore Arena".

All’evento non c’era solo il numero 6 nerazzurro, ma anche il neo portiere Adrian Semper. "E’ sempre bello vedere tanta gente che ti testimonia il proprio affetto, dobbiamo riproporre questi momenti di festa ancora in futuro, ci danno la carica - dichiara l’estremo difensore nerazzurro Semper -. E’ un buon momento per la squadra, ma non abbiamo ancora fatto niente e dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi per terra come dice il mister". Testimonial d’eccezione anche Pippetto. Oggi invece si concluderà l’asta sul sito MatchWornShirt, il portale internazionale che mette in vendita le divise da gioco originali indossate dai calciatori. La divisa di Marius Marin ha superato i 300 euro di asta e oggi potrebbe essere venduta per una cifra record. Tante offerte sono arrivate per la quarta maglia da numerosi paesi del mondo, non solo dall’Italia, ma anche da Stati Uniti, Corea, Cina, Slovacchia, Brasile, Svezia, Danimarca, Slovenia, Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Romania, Giappone, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Portogallo. Accompagnata dal motto "Let it Glow" ovvero "lasciala brillare", la divisa che si è ispirata ai murales della città ha conquistato il pubblico.

Michele Bufalino