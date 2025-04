Markus Solbakken: Stile e Talento per il Pisa in Serie A

Sempre con stile. Markus Solbakken è uno di quei giocatori per i quali lo si nota subito, l’estetica ha una discreta percentuale di importanza. Non parliamo solamente nel campo, dove comunque le sue geometrie, la sua voglia di volere sempre il pallone (come dimostrato nelle tre presenze a lui concesse da Inzaghi), hanno evidenziato delle caratteristiche di centrocampista qualitativo, un unicum nel roster per quel ruolo a disposizione dell’allenatore. Il norvegese, infatti, ha dimostrato di stare molto attento a come mostrarsi anche fuori dal campo. È possibile notarlo attraverso il suo profilo Instagram, dove da quando è in Italia ha postato varie foto in città, oppure a Forte dei Marmi e a Milano, mostrando un interesse per il proprio abbigliamento.

Lo ha evidenziato anche nel corso di un’intervista fatta da NSS, magazine che punta sui vestiti: "La mia passione per lo stile è nata con gli amici, è un modo per legare anche al di fuori dal campo". Pantaloni baggy, vestiti vintage: "Mi piace lo stile vintage, fare shopping alla ricerca di buoni vestiti". E insomma, in Italia, patria della moda, dubitiamo che possa avere problemi a trovare tutto ciò che gli serve. Anche se il suo brand preferito continua a essere uno norvegese "Holzweiler". "I club stanno iniziando a puntare su questo mondo, con varie collab". E il Pisa in questo è maestro, avendo lanciato nel corso di questa stagione la collezione di felpe e maglietta in collaborazione con Tacchettee lo scorso autunno, prima di quella con lo storico brand COPA, la maglietta nerazzurra in memoria della stagione 1986/87, conclusa con la promozione in Serie A, un’edizione limitata andata letteralmente a ruba. Una grande passione per l’attenzione al di fuori, ma la concentrazione è solo riversata al campo (non può essere altrimenti): "Il mio sogno adesso, ovviamente, è quello di portare il Pisa in Serie A".

E adesso, dopo aver passato il periodo di rodaggio, sembra davvero essere arrivato il momento di Markus Solbakken. Al Mapei è stato scelto dal primo minuto da Filippo Inzaghi, considerato il piano gara che avrebbe visto (come è stato) il Pisa in possesso del pallone. Purtroppo a causa di un’ammonizione arrivata dopo pochi secondi l’allenatore ha optato per sostituirlo all’intervallo per evitare espulsioni, ma ha comunque dichiarato che avrebbe preferito lasciarlo in campo. Parliamo pur sempre di un calciatore che sei mesi fa scendeva in campo in Champions League, la qualità non manca. E adesso, con le ultime cinque partite in programma in venti giorni, il norvegese avrà sempre più spazio.

Lorenzo Vero