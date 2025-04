Matteo Tramoni pronto al rientro: recupero completato per il calciatore del Pisa

Un sospiro di sollievo. I controlli medici ai quali si è sottoposto nella mattinata di ieri Matteo Tramoni non hanno evidenziato alcun problema. Scongiurato così il rischio di un’eventuale ricaduta muscolare per il calciatore, dopo l’"indurimento" alla coscia accusato poco prima dell’intervallo a Cosenza, che lo ha costretto al forfait settimana scorsa per la sfida contro il Modena. Alla fine, ha avuto ragione mister Inzaghi quando, venerdì in conferenza stampa, parlò di un’assenza dovuta alla volontà di non rischiare, e che l’infortunio era una cosa "molto lieve". Anche l’iter del recupero non prevederà alcun passo più lungo della gamba. Il rientro di Tramoni avverrà in maniera graduale, con il primo allenamento con la squadra che dovrebbe così avvenire nella giornata di domani. La stella nerazzurra avrà a disposizione così due allenamenti completi prima della sfida di sabato contro la Reggiana.

Un numero di sedute sufficienti per essere sicuri di vedere il suo nome nella lista dei convocati, non abbastanza grande invece per poter ipotizzare la sua presenza dal primo minuto. Lecito comunque lasciare spazio a eventuali sorprese, alle quali l’allenatore ci ha abituato. Ma già avere Tramoni a partita in corso è una freccia molto importante nell’arco del Pisa. L’allenatore starà così studiando una formazione iniziale senza l’italo-francese. Una soluzione per iniziare la partita prima di poterlo inserire per gli ultimi minuti. Così come è stato anche contro il Modena, l’opzione più accreditata è rappresentata da Morutan.

Il rumeno nell’ultima sfida però non si è dimostrato brillante come fatto in precedenza da quando è rientrato a disposizione. Tanti cross non precisi, meno cambio di passo sulla trequarti, nessun tiro. Chissà che l’allenatore non possa quindi decidere di dare una nuova possibilità ad Arena. L’ingresso del numero 30 sabato è stato positivo e, dato che una maglia dal primo minuto gli manca dal 19 gennaio (il pareggio a Catanzaro), forse il suo momento è tornato. Più improbabile l’opzione che vede Meister come trequartista, data la partita non positiva giocata dal danese contro all’Arena, dove ha inizialmente preso il posto di Lind al centro dell’attacco, prima di essere sostituito dopo quarantacinque minuti proprio per il numero 45.

Tante opzioni, con una grande notizia: Matteo Tramoni è tornato per questo finale di stagione, dove sarà chiamato a un ultimo sforzo, a prendere in mano il Pisa e trascinarlo, come ha fatto fino a questo momento con i suoi undici gol in campionato, nelle ultime partite di campionato, con l’obiettivo di scrivere per sempre il suo nome nella storia di questa squadra, assieme a quello dei suoi compagni.