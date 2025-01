Meister è fatta, una notte sotto la Torre. Il bomber danese è arrivato da Parigi

Oggi sarà il giorno di Henrik Meister. Il titano 21enne danese di 193 centimetri ieri ha finalizzato definitivamente il suo accordo col Pisa e oggi svolgerà le visite mediche. L’accordo, come anticipato sulle colonne de La Nazione, parla di un prestito con diritto di riscatto a 5,5-6 milioni di euro dal Rennes per la società nerazzurra che punta alla Serie A. Il colosso è atterrato ieri con il volo delle 22.55 da Paris Charles de Gaulle all’aeroporto di Peretola per poi arrivare a Pisa e incontrare i dirigenti. Questa mattina invece le visite mediche al nuovo Athletica Cetilar Performance Center di via delle Lenze, inaugurato lo scorso novembre, divenuto parte integrante dell’attività del Pisa che, con il presidente Corrado, aveva promesso di usufruirne proprio per le successive operazioni di mercato. Dopodiché il marcantonio danese si dirigerà a San Piero a Grado per incontrare i nuovi compagni di squadra. L’ufficialità potrebbe arrivare già domani, in attesa del transfer internazionale dalla Francia.

Meister potrebbe scegliere la maglia numero 19 già occupata da Esteves a inizio stagione e la società vorrebbe avere il gigante a disposizione già per la sfida di lunedì sera contro la Carrarese. Nicholas Bonfanti infatti è in procinto di trasferirsi a sua volta ed è all’interno di una operazione più ampia. Lo vuole il Venezia e l’affare è in dirittura d’arrivo con le due società che stanno limando i dettagli per uno scambio di prestiti sui prezzi dei riscatti. In città arriverà Antonio Candela, terzino 24enne, lo scorso anno miglior esterno destro della Serie B per un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato circa sui 2 milioni di euro, mentre il percorso inverso lo farà lo Squalo. L’ufficialità dovrebbe arrivare prima della sfida di lunedì. Non è invece stata ancora trovata l’intesa per la cessione di Pietro Beruatto alla Sampdoria. L’affare ha avuto qualche intoppo sulle cifre del riscatto, con i doriani che non sono ancora saliti sopra gli 1,5 milioni di euro, mentre il Pisa ne chiede 2, così anche Nicolas, per il momento, è rimasto a Pisa in questo tira e molla che prosegue ormai da giorni. La Sampdoria ha provato a mettere nell’affare anche il centrocampista Vieira, ma la società nerazzurra ha altri obiettivi per il reparto. L’affare comunque dovrebbe andare in porto, seppur con qualche difficoltà a meno di clamorosi colpi di scena. Anche sulla sinistra vi è stata una frenata per il bulgaro Ivan Turitsov del Cska Sofia e si cercano altri obiettivi. Non è detto che la società decida di sostituire Beruatto a tutti i costi. Ci sono anche un paio di movimenti in uscita. Dalla Croazia invece filtrano i dettagli, seppur non confermati, per Jan Mlakar, con l’Hajduk Spalato che dovrebbe coprire anche lo stipendio dello sloveno e si attende il via libera dell’operazione in prestito oneroso. Infine il Pisa ha reso nota la cessione del portiere Johan Guadagno al Sestri Levante.