Meister, nuovo bomber di ghiaccio. Segreti di una trattativa in chiusura

Dal dolce sapore di un cioccolatino Lind(t) fino ad arrivare all’amaro, per gli avversari, targato (Jager)Meister. I dirigenti nerazzurri sono ormai in dirittura d’arrivo per portare in nerazzurro il gigante danese Henrik Meister, 21 anni, dai francesi del Rennes, che militano in Ligue 1. L’operazione sarà inizialmente in prestito con un diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro, puntando sul risultato sportivo. Se i nerazzurri andranno in Serie A sarà Meister il primo acquisto a titolo definitivo della prossima stagione.

Un’operazione che parte da lontano con la regia di Giovanni Corrado e di Davide Vaira. L’attaccante infatti era seguito dal Pisa prima dell’acquisto di Alexander Lind questa estate, ma la compagine francese aveva addirittura sganciato 9 milioni per acquistare il cartellino del giocatore, convincendo il Sarpsborg 08, dove lo scorso anno aveva segnato nove reti in 18 presenze, a privarsene e lo Sporting Club a mollare il colpo. Così la società nerazzurra aveva inizialmente abbandonato l’operazione. La dirigenza però ha continuato a seguire Meister, ma l’attaccante sembrava essere arrivato al culmine di una vera e propria favola. Pensate che solo tre anni fa, nel 2021, il giocatore militava in terza divisione danese, per poi passare dal Fa 2000 al Fremad di Amager, la squadra di un isolotto danese. Dopo aver fatto bene in Serie B, nel campionato nordico, era arrivata la chiamata del Sarpsong che lo aveva portato in prima squadra. Così il giocatore era esploso ed era stato acquistato dal Rennes per una cifra mostruosa, passando nel giro di 1000 giorni dalla Serie C danese al massimo campionato francese.

Ad agosto l’esordio dei sogni contro il Lione di cui Knaster ha ancora delle quote, subentrando con un gol dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Poche settimane dopo era arrivata anche la prima convocazione e il primo gol in nazionale under 20 contro la Svezia. Tutto sembrava perfetto, ma dal 21 settembre qualcosa si è rotto e Meister non ha più visto il campo, complice qualche acciacco e problema di ambientamento, tanto che, lo scorso dicembre, la stampa francese, su Les Transferts, lo definiva "un giovane flop sul piede di partenza".

Mentre il bomber, 193 centimetri di muscoli, si fermava per strada un po’ per strada, la dirigenza pisana meditava un grande ritorno di fiamma. Così, complici anche gli ottimi rapporti tra il Pisa e l’agenzia di procuratori Player Solution di Jim Solbakken che, con la società nerazzurra ha trattato nei mesi scorsi anche i profili di Sebastian Seboulonsen del Brondby, Emil Bohinen del Genoa e Kristoffer Alskildsen dal Midtijlland. Convinto il giocatore, il Pisa ha rassicurato il Rennes circa la bontà del suo progetto. Questo è un colpo da "Udinese", da squadre che sono abituate in Serie A a rilevare profili importanti da saper mettere alla prova. Meister è un profilo alto, atletico e slanciato di 193 centimetri, ideale per l’attuale gioco voluto dal tecnico Inzaghi che in futuro potrebbe insidiare anche la titolarità di Lind.