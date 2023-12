Mercato e dintorni. E’ lo stesso di Lucca. Beruatto cambia procuratore

Pietro Beruatto cambia agente. Il difensore nerazzurro, classe 1998, da ieri è entrato ufficialmente a far parte della "scuderia" della GR Sports, guidata da Giuseppe Riso. Un cambio importante per il numero 20 nerazzurro, che si affida così a uno degli agenti diventato negli ultimi anni tra i più importanti d’Italia. Molto attento ai talenti, soprattutto giovani italiani, oltre ai vari Tonali, Buongiorno, Sensi, Frattesi e Pessina (tra gli altri…), nella rosa del Pisa già Barbieri, Barberis, Valoti e Caracciolo si sono affidati alla GR Sports. Dopo un 202223 non soddisfacente, nella stagione attuale Beruatto è tornato, grazie alle sue prestazioni, a dimostrarsi uno dei migliori esterni sinistri della Serie B. In stagione, sia da terzino che da braccetto sinistro nella difesa a tre, Aquilani non ha mai fatto a meno di lui: quindici presenze su quindici giornate, arricchite da un gol e da un assist, ma soprattutto da più interventi in copertura rispetto agli anni precedenti, risultando tra i giocatori di movimento con più minuti nel campionato in corso (insieme a Canestrelli). Il cambio di agente non comporta necessariamente sirene di calciomercato, ma è senza dubbio che il terzino goda delle attenzioni di molte società. Rimanendo in ottica mercato, invece, è giusto porre il focus su un altro tesserato dei nerazzurri, anche lui con la GR Sports a curarne gli interessi: Lorenzo Lucca.

Il classe 2000 non sembra aver sofferto l’impatto con la Serie A. Dopo la stagione all’Ajax, diviso tra Eredivisie e seconda squadra, Lucca non è stato riscattato dai lancieri, così l’Udinese ha deciso di puntare sull’attaccante che nella prima parte della sua avventura a Pisa aveva stupito tutti, l’allora ct Mancini compreso.

Prestazioni da titolare e quattro gol in campionato, gli ultimi, da centravanti vero, nella doppietta contro il Verona. Complice la partenza in estate di Beto e l’arrivo in corsa di Cioffi in panchina, Lucca sta godendo di una serenità in campo che potrebbe avvicinare l’Udinese alla decisione di riscattarlo al termine della stagione, con il diritto fissato a 8 milioni di euro, che entrerebbero nelle casse del Pisa.

Lorenzo Vero