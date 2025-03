Mercato: rifiutata l’offerta da parte del Lens. Moreo in forse. Coppola blindato

Prosegue il lavoro del Pisa verso la partita contro il Mantova, in programma sabato alle 17:15. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno svolto un allenamento pomeridiano agli ordini di Filippo Inzaghi e il suo staff. Per la sfida, si abbassano le probabilità di vedere in campo Stefano Moreo. Infatti, anche nell’ultima seduta il numero 32 ha svolto un lavoro a parte, nel tentativo di smaltire il problema muscolare accusato venerdì scorso.

Il Pisa è stato ben chiaro: Moreo non sarà rischiato se non sarà al meglio fisicamente. La sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno, ma al momento si alzano le percentuali di tornare a vedere il giocatore in campo dopo la sosta, nella partita del 29 marzo di Cosenza.

Per sabato, in attesa di capire se vi sarà la messa in vendita di ulteriori biglietti in Curva, negli altri settori procede bene la prevendita, che ricordiamo è attiva sia online, su Ticketone, che nei punti vendita abilitati. Dal campo adesso passiamo al mercato, svelando un retroscena relativo all’ultima sessione invernale. Confermate le voci relative al rifiuto da parte del Pisa di un’offerta milionaria da parte del Lens per Francesco Coppola. La formazione francese, militante in Ligue1, aveva offerto alla società nerazzurra ben quattro milioni di euro per il difensore classe 2005 torinese di nascita, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro al punto di diventare capitano della Primavera la scorsa stagione. Aquilani più volte ha convocato Coppola in prima squadra nell’ultimo campionato, senza però farlo esordire.

In questa stagione il giocatore è in prestito alla Vis Pesaro e, nella sua prima stagione da professionista, ha al momento collezionato ventiquattro presenze, segnando tre gol (essendo espulso però anche tre volte).

Insomma, un inizio di carriera per il 2005 che subito gli ha permesso di farsi mettere gli occhi addosso da società importanti. Il fatto che il Pisa abbia avuto la forza di rifiutare un’offerta così importante per un giovane che non ha ancora esordito in B dimostra la fiducia e il progetto che hanno riservato verso il ragazzo.

Lorenzo Vero