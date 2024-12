Modena-Pisa 1-0: decide Caso, c'è l'aggancio dello Spezia al secondo posto

Pisa, 21 dicembre 2024 - Gara senza mordente per i nerazzurri che non pungono e vengono puniti da un concreto Modena. Caso decide il match in apertura di ripresa, ma il Pisa cede il passo per la terza sconfitta stagionale. Ora il big match con il Sassuolo di Santo Stefano, coi neroverdi a 6 punti di vantaggio e campioni d'Inverno. Lo Spezia aggancia il Pisa a quota 37 punti.

PRIMO TEMPO – Primi minuti di totale studio e anche un po’ di confusione, senza trame definite di gioco. Al 7′ un cross di Angori, servito da Tramoni, viene deviato di pochissimo sopra la traversa. All’11’ i nerazzurri sfiorano il gol. Ancora Angori mette in mezzo per Moreo, ma il suo colpo di testa attraversa tutto lo specchio della porta senza successo. Al 18′ ci prova Mendes da fuori, ma il pallone è molto alto sopra la traversa. La squadra di Inzaghi ha difficoltà a scardinare una difesa molto chiusa da parte dei canarini. Al 31′ Moreo riceve palla da Giovanni Bonfanti, ma il suo sinistro al volo è alto sopra la traversa. Al 40′ Zaro tenta un colpo di testa da un cross sulla trequarti, ma la sua conclusione viene bloccata a terra da Semper. Al 43′ Dellavalle, su tiro-cross, colpisce il palo. Al 46′ ultimo sussulto per il Pisa con Moreo, ma il pallone sfiora il palo. SECONDO TEMPO – La ripresa inizia da due cambi effettuati da Inzaghi che sostituisce due dei tre giocatori ammoniti nel primo tempo inserendo Beruatto al posto di Rus e Canestrelli al posto di Angori. Al 50′ un cross dalla destra di Touré non viene direzionato adeguatamente da Piccinini con il pallone che attraversa l’area piccola. Al 56′ Lind prende il posto di uno spento Bonfanti, ma un minuto dopo Caso trova un fortunatissimo rimpallo, ruba palla a Touré e trafigge Semper portando in vantaggio il Modena. Al 60′ Caracciolo prova da lontanissimo, ma il suo tiro viene bloccato senza problemi da Gagno. Al 70′ Touré Cauz anticipa Touré e il Pisa ottiene un angolo. Sul conseguente calcio d’angolo Canestrelli viene salvato sulla linea da Gerli, poi Lind sfiora il palo sulla ribattuta e si salva il Modena. Così Inzaghi sceglie di far entrare Arena al posto di Giovanni Bonfanti, insistendo dal punto di vista offensivo e passando a un 4-2-3-1. All’81’ Idrissi si divora un gol grosso come una casa, di fatto un rigore in movimento. L’ultimo cambio di Inzaghi, all’83’ è con Vignato che rileva Piccinini. Al 92′ Moreo sfiora il gol ancora una volta, ma il suo tiro viene respinto. TABELLINO MODENA-PISA Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle (90′ Caldara), Zaro, Cauz; Magnino, Gerli (84′ Di Pardo), Santoro, Cotali (76′ Idrissi); Palumbo, Caso (76′ Battistella); Mendes (76′ Gliozzi). A disp: Sassi, Bagheria, Beyku, Duca, Di Pardo, Bozhanaj, Oliva, Abiuso. All.: Mandelli. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus (46′ Beruatto), Caracciolo, G. Bonfanti (71′ Arena); Toure, Piccinini (83′ Vignato), Marin, Angori (46′ Canestrelli); Moreo, Tramoni; N. Bonfanti (56′ Lind). A disp.: Nicolas, Loria, Hojholt, Ferrari, Abildgaard, Calabresi, Jevsenak. All.: Inzaghi. Arbitro: Santoro di Messina. Reti: 57′ Caso Ammoniti: Angori, Rus, Caracciolo, Touré Note: 9646 spettatori di cui 1437 ospiti. Recupero 1′ pt, 5′ st