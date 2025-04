MONDO SPONSOR. Nerazzurri a pranzo con PharmaNutra

Il Pisa punta sempre a valorizzare il proprio territorio. È un impegno che la società ha voluto rispettare sin dal suo insediamento. Ne è un esempio la partnership, che dura ormai da sei anni, con PharmaNutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, diventata ormai un fiore all’occhiello scientifico e industriale del territorio pisano. Per celebrare questo anniversario lunedì ha avuto luogo un pranzo nella sede dell’azienda con il Pisa intero: presente tutto il gruppo squadra, oltre al direttore sportivo Vaira, all’allenatore Filippo Inzaghi e al presidente Giuseppe Corrado. Un incontro concluso con lo scambio di doni tra il Pisa, che ha consegnato una maglia con il numero 6, e l’azienda. "Un partner che condivide con noi un percorso importante e ambizioso" ha dichiarato Corrado, nelle parole riportate da un comunicato del Pisa, che ha ricordato come il marchio Cetilar di PharmaNutra, oltre a griffare le maglie, dà il nome anche all’attuale centro sportivo, oltre all’Arena da questa stagione. "Ormai qui non ci sentiamo più ospiti, ma parte di una realtà imprenditoriale di grandissimo valore". A prendere la parola, quindi, è stato il presidente dell’azienda, Andrea Lacorte: "Prima di tutto siamo tifosi nerazzurri, poi sponsor. Siamo anche scaramantici, quindi non vogliamo parlare di risultati". Grande felicità, comunque: "Mister Inzaghi è un leader vero in questa squadra. Ogni weekend affrontiamo emozioni forte. Siamo orgogliosi di supportarli".

L.V.