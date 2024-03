MONDO TIFOSI. Già finiti i biglietti del nuovo Curvino

Pisa ha voglia del suo Pisa e dell’amata Arena Garibaldi. La risposta della tifoseria nerazzurra alla messa in vendita dei 500 biglietti relativi al curvino, rimesso in sesto grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, è stata travolgente. In poco più di ventiquattro ore i tagliandi sono stati esauriti e, anche se le previsioni meteo per il momento sono poco clementi, le attenzioni dei sostenitori dello Sporting Club si sono spostate sui posti disponibili in gradinata. Per la sfida di lunedì 1° aprile, quindi, si prevede un bel colpo d’occhio: nonostante la giornata di festa si dovrebbe sfondare il muro delle 8mila presenze. Un dato spinto, inevitabilmente, dall’attesa per il ritorno dei gruppi organizzati nel cuore della Curva Nord "Maurizio Alberti", che sarà seguita dai componenti del gruppo Gradinata 1909, solidali con lo sciopero "dallo stadio" messo in piedi dagli ultras nerazzurri da fine gennaio. In Curva Sud per il momento sono stati venduti circa 200 tagliandi: un dato modesto se si pensa al grande bacino d’utenza della piazza palermitana. A frenare un po’ la corsa al biglietto l’imposizione della vendita esclusiva nei rivenditori fisici fino alla giornata di ieri: si attende una forte accelerazione da oggi, quando i supporter rosanero potranno acquistare il biglietto anche sul sito internet di Ticketone.

M.A.