Moreo si danna l’anima ma è poco preciso. Nicholas Bonfanti non incide sotto porta

SEMPER 6 Sulla rete che decide la gara non può veramente niente. Peccato, perché di conclusioni realmente pericolose dalle sue parti non ne arrivano altre.

CANESTRELLI 6 Se non altro con i suoi sganciamenti offensivi semina un pizzico di apprensione nella difesa modenese. Per pochi millimetri non devia in porta il colpo di testa di Moreo.

CARACCIOLO 6 Mette la museruola a Pedro Mendes e si becca un giallo totalmente inventato.

G. BONFANTI 6 Da una sua rimessa lunga nasce uno delle pochissime chance costruite nella metà campo offensiva.

ARENA 5 Non entra con l’attitudine giusta. Sciupa praticamente tutti i palloni che transitano sul suo mancino.

TOURÈ 5,5 Sfortunato quando il rimpallo nel ripiegamento su Caso premia il giocatore avversario, spalancandogli la via della porta. Intenso il duello con Cotali.

MARIN 6 Suona la carica quando i compagni danno i primi segnali di arrendevolezza, ma stavolta non riesce a trascinarsi nessuno dietro.

VIGNATO sv

ANGORI 5,5 Quando Palumbo riesce a puntarlo spesso va in affanno: il cliente è scomodissimo e perciò limita al minimo le discese.

BERUATTO 5,5 Dal suo piede parte il calcio d’angolo che Moreo per pochissimo non converte nel gol del pareggio. Il suo apporto però termina qua.

TRAMONI 5,5 Viene sistematicamente raddoppiato quando riceve palla sulla sua mattonella, pronto per accentrarsi e liberare il destro. Si innervosisce e nel finale esce mentalmente dalla contesa.

MOREO 6 Meno preciso e intenso del solito nella regia del gioco d’attacco, ma è comunque protagonista delle uniche due chance concrete. Sfortunato, perché in entrambi i casi pochi centimetri gli negano la gioia del gol.

N. BONFANTI 5 Dà la sensazione di aver ritrovato la brillantezza fisica: si danna su tutto il fronte offensivo per aiutare i compagni. Ma latita ancora in quello che dovrebbe essere il suo pezzo forte: calciare in porta.

LIND 6 Soltanto con la sua presenza in area la difesa modenese va in affanno.

INZAGHI 5,5 Quella del "Braglia" è sicuramente la peggior prestazione dall’inizio del campionato. Perché non c’erano alibi preventivi come il campo in sintetico o le assenze. Il suo Pisa quasi al completo stecca su tutta la linea la prestazione e si vede appaiare al secondo posto dallo Spezia. Restano due gare per concludere con grande entusiasmo il 2024.

M.A.