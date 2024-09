Morutan, il matrimonio s’ha da fare. Visite mediche per il genietto

Pisa, 27 agosto 2024 – Olimpiu Morutan sta già svolgendo le visite mediche per il Pisa. Decisa accelerata infatti per la trattativa che porta al rumeno, 25 anni, di proprietà dei turchi dell’Ankaragucu, già in nerazzurro nella stagione 2022-23. Lo conferma arriva direttamente da Ioan Becali, procuratore del giocatore, contattato da La Nazione. "Tutto dipenderà dalle visite mediche. Se gli specialisti daranno il via libera per iniziare al più presto la riabilitazione, in modo tale che, per ottobre, il giocatore possa già iniziare a lavorare con il pallone in gruppo, allora nei prossimi giorni lo vedrete a Pisa. Altrimenti se ne riparlerà per gennaio. Non posso dire di più".

Il giocatore infatti, secondo quanto emerge, si trova già in Italia, ma non ancora in città, bensì in una clinica specialistica, dove in queste ore sta svolgendo le visite, lontano da occhi indiscreti, per capire quando potrà rientrare con precisione dalla lacerazione al tendine d’Achille, il gravissimo infortunio subito ad aprile che gli ha fatto saltare gli Europei con la propria nazionale. In attesa del via libera. Per il momento le cifre complessive del possibile affare non sono ancora note.

Indubbiamente però, visto che la cessione di Morutan è costata tre milioni di euro dal Galatasaray all’Ankaragucu, il Pisa potrebbe risparmiare qualcosa, ma l’investimento rimarrebbe. Si lavora, come già annunciato nei giorni scorsi, ad un accordo quadriennale. Cosa più importante questa operazione faciliterebbe molto anche il rinnovo di Marius Marin, in scadenza nel 2025. Proprio lo stesso Becali aveva lanciato l’allarme-contratto un paio di mesi fa, rivelando al quotidiano che il giocatore avrebbe potuto rinnovare se la società avesse dimostrato ambizioni sul mercato, tanto da concorrere alla Serie A. Ambizioni che, oltre all’allestimento della rosa, potrebbero comprendere, senza tanti giri di parole, proprio il ritorno di Morutan. Il giocatore ha già un accordo col Pisa e sarebbe rimasto colpito anche dell’interessamento della dirigenza. Secondo l’entourage di Morutan Giovanni Corrado in persona si sarebbe recato per ben due volte in Turchia per interessarsi nei mesi scorsi dello stato di salute del ragazzo. Il mercato però non si sta limitando a Morutan.

C’è ottimismo infatti per la conclusione delle trattive in positivo per Oliver Abildgaard, 28 anni. Il centrocampista danese del Como infatti, non convocato nella gara di ieri col Cagliari, nelle prossime ore, presumibilmente dopo la gara col Cittadella, avrà un altro colloquio col Pisa. Si lavora al prestito con diritto di riscatto per lui. In alternativa (come riporta Tmw) il Pisa segue Dario Saric (27 anni).

Infine in uscita ieri è stato il giorno dell’ufficialità per Hjortur Hermannsson che lascia, dopo 3 stagioni, per accasarsi alla Carrarese, dove ha firmato un contratto di un anno. Il prossimo a salutare dovrebbe essere Salvatore Santoro, direzione Spal. Intanto è ufficiale l’ingaggio di Riccardo Bassanini dal Piacenza: l’attaccante sarà girato in prestito. Il Pisa ieri ha accelerato per un colpo a sorpresa. Si tratta di Alessandro Dellavalle in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dal Torino.

Michele Bufalino