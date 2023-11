Nerazzurri, la settimana che sarà. Scatta l’operazione Cremonese

La domenica di riposo è servita per ricaricare le pile dal piano fisico per i giocatori del Pisa o, meglio, per epurare le scorie dal lato mentale, ambito ancora ribadito dai giocatori stessi, dopo il pareggio contro il Brescia e le critiche che ne hanno conseguito. Ieri, i nerazzurri hanno ripreso il lavoro sul campo a servizio di Alberto Aquilani e il suo staff al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. È partita così la settimana che porterà sabato 2 dicembre (calcio d’inizio alle 14) alla sfida contro la Cremonese, la seconda partita interna consecutiva per il Pisa e penultima di un anno, il 2023, che ha visto i nerazzurri totalizzare, al momento, soltanto tre vittorie interne (contro Perugia, Benevento e Cittadella), e sei pareggi. Nonostante il momento, a livello di clima tra pubblico e società, teso, i nerazzurri sono attualmente a quota tre risultati utili consecutivi, e Gliozzi ha dichiarato che "Dobbiamo continuare a crederci. Il nostro lavoro sta seguendo un percorso crescente, solo ora stiamo iniziando ad assimilare veramente il gioco di Aquilani, che è divertente". Il rientro del numero nove, così come quello di Marco D’Alessandro, rappresenta una freccia in più nell’arco del Pisa, con un’infermeria che per la prima volta in stagione si sta svuotando.

Dopo l’allenamento pomeridiano di ieri, i nerazzurri si ritroveranno nuovamente (sempre in sedute singole) nella mattina di oggi, e giovedì, mentre mercoledì il lavoro sarà svolto nel pomeriggio. Venerdì, quindi, la rifinitura, consueta, all’Arena Garibaldi, prima della partita. L’obiettivo è portare il lavoro svolto in allenamento, definito all’unanimità in più occasioni come ottimo, sia da giocatori che dall’allenatore stesso, anche in campo. Stride ancora il messaggio lanciato da Aquilani post-Brescia: "Non posso pensare di tornare a casa con l’idea di non aver dato tutto". L’avversario, però, non sarò dei più facili: la Cremonese, da quando è arrivato Stroppa (che torna all’Arena dopo la vittoria della finale playoff quando era alla guida del Monza), è decollata: sono quattro le vittorie consecutive, con un terzo posto in solitaria conquistato nell’ultimo turno, e con il capocannoniere del campionato: Coda.

Lorenzo Vero