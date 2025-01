Numero uno Semper: il profumo del miracolo. Lind si carica i compagni, Touré sfioda il gol

CANESTRELLI 6 Sbaglia ad accorciare in avanti in alcune situazioni di gioco del primo tempo. Dopo aver registrato i movimenti migliora la sua prova e sfiora anche il gol con una capocciata poderosa.

CARACCIOLO 6 Lo scontro fisico ingaggiato con Pittarello è esaltante. Comanda la retroguardia col solito piglio.

G. BONFANTI 6 Molto spesso la manovra trova nel suo mancino il primo sbocco. Interessanti un paio di cross scodellati nel primo tempo.

CALABRESI 6 Attento nella marcatura nei venti minuti finali. Rimedia un giallo totalmente inventato.

TOURÈ 6 Con il suo inserimento dall’esterno verso il cuore dell’area sfiora il gol nel primo tempo. Meno arrembante in fase offensiva, applicato in difesa.

MARIN 6 Soffre un po’ l’aggressività giallorossa nelle prime battute del match, poi esce tutta la sua esperienza e riesce a interrompere diverse trame avversarie.

PICCININI 5,5 Difetta nella precisione dei suggerimenti per i compagni, nonostante l’istinto lo porti sempre nel vivo del gioco con inserimenti verticali pungenti.

HOJHOLT 6 Uno spezzone di gara esclusivamente di lotta.

ANGORI 6 Il "Piedino" nerazzurro genera apprensioni costanti ogni volta che sprigiona cross e suggerimenti verso l’area avversaria. Sfiora l’ennesimo assist dalla bandierina.

MLAKAR 5,5 Ha un buon pallone da tramutare in contropiede a campo aperto, ma si fa chiudere dai difensori.

MOREO 5,5 Non incide dalla trequarti in su. Si vede quasi esclusivamente in fase di costruzione del gioco nella mischia della mediana.

ABILDGAARD sv.

LIND 6 Si carica i compagni sulle spalle larghe e tiene in apprensione costantemente un paio di difensori con la sua carica agonistica.

MEISTER 6 Bagna il suo debutto con la casacca nerazzurra e nel calcio italiano nella parte finale di una partita bloccata tatticamente e avara di spunti nei quali far vedere le sue qualità tecniche e fisiche.

INZAGHI 6 La marcia nerazzurra prosegue con una buona dimostrazione di maturità in un pomeriggio povero di spunti brillanti. La versione calabrese dello Sporting Club evidenzia che la lezione delle scoppole prese nel girone d’andata è stata appresa: un punto, nelle giornate più appannate, è sempre da apprezzare e valorizzare. Da segnalare anche la porta inviolata nella prima trasferta del 2025, su un campo dove i padroni di casa hanno terminato soltanto tre partite senza gol all’attivo.

M.A.