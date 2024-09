Domenica 22 settembre a Tirrenia in una giornata di mare splendido e di temperature estive, si è tenuta la "Imperial Swim Race", una gara di nuoto in acque libere che ha visto i numerosi atleti impegnati su 3 diverse distanze. Una prima di 3,8 km con partenza dal Circolo Arnino di Marina, che assegnava i Titoli Nazionali assoluti e di categoria, una seconda di un miglio marino (1852 m.) partita dal bagno Paradiso ed una terza sulla distanza del mezzo miglio marino (926 m.) partita dal bagno Hoasy. Tutte le gare assegnavano anche i Titoli Regionali del CSI (Centro Sportivo Italiano).

Tutti i nuotatori sono partiti in contemporanea alle 10 in punto ed hanno raggiunto il bagno Imperiale di Tirrenia dove era fissato l’arrivo e dove ad attenderli c’era un nutrito pubblico fatto di familiari ed appassionati. L’evento, che è alla sua ottava edizione, era inserito nel campionato nazionale CSI memorial Eugenio Tursi e nel campionato regionale CSI memorial Giorgio De Leonardi ed è stato organizzato da GPL SSD a RL di Pisa. Questa disciplina che con il nuoto in piscina condivide la tecnica, ma che in mare presenta altre caratteristiche che la rendono ancor più impegnativa, come le correnti, la traiettoria da mantenere, le onde, la vicinanza ed i contatti con gli avversari e non ultime le meduse, dopo i successi in campo internazionale dei nostri migliori nuotatori, valgano per tutti Paltrinieri e Acerenza, sta raccogliendo sempre maggiori adesioni ed infatti alle gare si sono presentati più di 80 atleti suddivisi nelle tre distanze, provenienti dal Trentino Alto Adige, dalla Toscana, dalla Liguria, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna.

I podi della distanza principale sono andati a Luca Borgianni della CO.G.I.S. di Pistoia e a Martina Teoli della GPL SSD a Rl di Pisa che hanno chiuso rispettivamente in 51’ 03” e 59’ 14”. Nel miglio invece hanno vinto Luca Giannecchini e Eleonora Lalli in 24’ 45” e 25’ 59” e nel mezzo miglio Leonardo Altamura in 18’ 06” e Elena Jaccheri in 21’ 22”.

Sono stati premiati anche i primi di ogni categoria, ognuna definita in base all’età, ma tutti hanno ricevuto una medaglia ricordo della manifestazione.

Alla premiazione ha presenziato in rappresentanza del Comune di Pisa, che ha patrocinato la manifestazione, il vicesindaco e assessore Raffaele Latrofa, il presidente regionale del CSI, sig. Carlo Faraci, il presidente territoriale Alfonso Nardella.