Ora la priorità è cedere gli "scontenti". Leverbe può uscire, Touré resta un giallo

di Michele Bufalino

Una fase del tutto interlocutoria e incentrata soprattutto sulle cessioni. Il mercato del Pisa è arrivato a un momento clou, perché la priorità è cedere quei giocatori che non trovano spazio e rischiano di rimanere scontenti, ma senza tradire la voglia di rinforzare la squadra. Partendo proprio dalle uscite, la novità di giornata è l’interessamento del Brescia per Maxime Leverbe. Più un timido sondaggio, secondo quanto emergerebbe dalle segrete stanze di agenti e società, ma tanto basta per rendere interessante la possibile cessione. Leverbe lentamente infatti è retrocesso fino all’ultimo posto della batteria dei centrali. Inizialmente titolare inamovibile, è stato sopravanzato dal rientro di Caracciolo e anche da Hermannsson, che nell’ultimo mese e mezzo ha avuto un minutaggio decisamente più elevato del francese. Il Brescia sta seguendo il giocatore con interesse, specialmente con un sondaggio della dirigenza e del presidente Cellino, ma non è ancora giunta un’offerta giusta. Per Idrissa Touré invece c’è un vero e proprio giallo da La Spezia. Le informazioni che giungono nelle ultime ore sono contrastanti. La società nerazzurra infatti vuole soldi per il giocatore e non vuole accettare scambi. Lo Spezia invece sembra cercare di trovare un accordo anche alla base di possibili scambi. Oltre ad avere offerto il difensore centrale Laurens Serpe, classe 2001, lo Spezia ha infatti considerato l’ipotesi di una possibile partenza di Giovanni Corradini, mediano classe 2002 che ha già lavorato con Aquilani alla Fiorentina, detentrice del cartellino. Per ora però la trattativa è tutt’altro che decollata, stando alle informazioni giunte in redazione, mentre da Spezia si prova un’accelerata. Per quanto riguarda invece la possibile cessione di Roko Jureskin, qualcosa si muove. Il Lecco infatti si è interessato nuovamente al giocatore, dopo la trattativa che era emersa alla fine dell’estate, ma non era andata in porto. Si lavora a tutto tondo, il giocatore potrebbe partire sia in prestito condizionato, sia a titolo definitivo. Si cerca la formula in grado di accontentare entrambe le parti. Si arriva così ai possibili arrivi. L’obiettivo dell’attaccante il Pisa lo ha già trovato con Bonfanti e ora si monitora quello che emerge nella fase finale del mercato di gennaio. Per Luca Moro, di proprietà dello Spezia, ci sono delle novità. Il giocatore infatti sarebbe stato ‘bloccato’, secondo Gianluca Di Marzio, dalla Sampdoria. I blucerchiati però dovranno prima cedere qualcuno a causa dell’indice di liquidità. Ecco perché la porta di Moro resta ancora semi aperta. A Pisa arriverà però una punta solo se uscirà un altro calciatore offensivo ed Emanuel Vignato resta sempre il primo candidato alla cessione. I nerazzurri seguono infatti anche Gabriele Artistico (2002) della Virtus Francavilla. In difesa, se partiranno Leverbe e Jureskin, il Pisa è pronto a prendere un giocatore che possa anche coprire l’intero centro sinistra, se non due ruoli difensivi. Piacciono sempre Yuri Rocchetti della Cremonese ed Andrea Bozzolan del Perugia.