Pediatuss Casciavola: lotta serrata in serie C. Quattro squadre ambiscono ancora agli spareggi

Lotta serrata in Serie C di volley con un Pediatuss Casciavola che vuole vendere cara la pelle. La lotta è serratissima con quattro squadre che possono ancora ambire agli spareggi promozione anche se la sconfitta di sabato a Casciavola compromette non poco il cammino del Volley Cecina, ma si sa, nella pallavolo e nello sport in generale, mai dare niente per scontato, quindi guai escludere a priori la squadra della Costa degli Etruschi dalla corsa playoff. Quindi PediaTuss Casciavola, Volley Livorno, Delfino Pescia e Volley Cecina, in rigoroso ordine attuale di classifica in corsa con il calendario che il 13 aprile metterà di fronte la PediaTuss ed il Volley Livorno in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio, da sottolineare come al momento la formazione casciavolina a parità di punti sia considerata in vantaggio rispetto al Volley Livorno perché ha ottenuto una vittoria in più (13-12).