Piccola "tegola", stop per Tramoni. Il fantasista out contro la Juve Stabia

Un’altra doppia defezione per il Pisa porta all’emergenza trequarti nel reparto avanzato. Matteo Tramoni infatti non sarà convocato per la sfida di domenica contro la Juve Stabia. Il giocatore infatti sta ancora smaltendo un forte affaticamento muscolare all’adduttore, lo stesso occorso a Vignato qualche giorno fa e la società di concerto con lo staff medico lo terranno ancora a riposo, poi rivalutarlo in vista della gara col Cesena. Diverso invece il caso di Jan Mlakar. Il calciatore infatti ha subito uno stiramento muscolare alla coscia destra nella sfida di Coppa Italia e potrebbe star fuori anche due o tre settimane.

Ulteriori accertamenti sono in corso in queste ore. Salterà senza dubbio la trasferta di Castellamare di Stabia ed è molto probabile anche una sua defezione per la partita contro il Cesena del 5 ottobre. In aiuto del Pisa poi arriverà la nuova sosta che porterà alla gara del 19 ottobre contro il Sud Tirol, per la quale saranno tutti recuperati. Nel frattempo arrivano anche notizie sulle condizioni di Olimpiu Morutan. Il calciatore si trova infatti in una clinica di riabilitazione a Bologna per l’ultimo miglio del suo recupero, che sta procedendo bene. L’obiettivo del Pisa è quello di accoglierlo in squadra nel corso del mese di ottobre per poi tornare ufficialmente a disposizione entro dicembre ed essere pienamente pronto per il girone di ritorno. Di fatto sulla trequarti sono soltanto tre i giocatori a disposizione: Arena, Moreo e Vignato a fronte di ben quattro assenti nello stesso reparto per la partita contro la Juve Stabia, ovvero i lungodegenti Leris e Morutan a cui si sono aggiunti Mlakar e Tramoni. In dubbio per la sfida di domenica pomeriggio potrebbe esserci anche Arturo Calabresi, sostituito nella ripresa, per un fastidio muscolare.

Ci sarebbe anche qualche altro acciaccato per il match, ma non è trapelata altra informazione dai campi di San Piero a Grado. Intanto arrivano buone notizie sul fronte dei rinnovi. Marius Marin infatti non è più in scadenza nel 2025, ma il suo contratto ora scadrà nel 2026. Prolungamento di un anno per il nazionale rumeno sul quale si potrà costruire, se il Pisa dovesse centrare gli obiettivi stagionali, anche il futuro. A giugno infatti, in esclusiva su La Nazione, il procuratore Becali aveva dettato le condizioni del rinnovo: "Il rinnovo con il Pisa dipenderà dal progetto e dalle ambizioni da Serie A", ora esaudite. Notizie positive anche riguardo Idrissa Touré, che ha prolungato fino al 2027. Recentemente, Touré ha cambiato agenzia affidandosi a EMG Mundial, che rappresenta anche Marc Cucurella del Chelsea. Il suo contratto con i nerazzurri sarebbe scaduto nel 2025.

Tornano alla mente proprio le parole del calciatore dopo la sfida con lo Spezia in apertura di campionato. "Sono stato vicino a lasciare, ma ora penso solo al Pisa", aveva dichiarato.