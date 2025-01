Pippo e le corsie sgombere. Alternative e trattative

Corsie sgombere in casa Pisa. Il mercato aperto (lo sarà fino alla mezzanotte del 3 febbraio) e finora ha visto salutare i nerazzurri Beruatto, trasferitosi alla Sampdoria. "E’ solo un arrivederci. Siete racchiusi nel mio cuore" ha scritto sui social il terzino. La perdita probabilmente inattesa, di un giocatore ritenuto in alta considerazione da Filippo Inzaghi (non a caso sceso in campo sedici volte in venti partite totali), sia per l’esperienza che offriva sul campo, che per l’alternanza sulla fascia. Altro che "campo largo", adesso è rimasto "un uomo solo al comando" a sinistra: Samuele Angori. Il classe 2003 ormai da mesi è diventato il titolare e, seppur alla prima stagione in Serie B, già si è designato un posto come uno dei migliori giocatori del ruolo nella categoria. Un giocatore solo per un ruolo anche per quanto riguarda l’altra corsia, quella di destra.

Nell’idea della società a inizio stagione, quel ruolo avrebbe dovuto essere stato interpretato da Esteves e Leris, ma i gravi infortuni subiti da entrambi hanno costretto Inzaghi a una soluzione interna, con lo spostamento di Touré. E il tedesco di necessità ha fatto virtù, diventando uno dei valori aggiunti della squadra nerazzurra dimostrando di dare il meglio in progressione, potendo sprigionare tutta la sua esplosività.

Certo è che due uomini per le due corsie risultano troppo pochi per sostenere le restanti diciotto partite di campionato, soprattutto con l’assalto alla Serie A che sta compiendo la squadra nerazzurra. Le alternative "arrangiate" come Calabresi, Rus e Piccinini, così come il rientro in Primavera inoltrato di Leris non sono sufficienti, ed è per questo che la società sta lavorando per vari nomi proprio in quel ruolo. In attesa di scoprire se Meister sarà convocato (e convocabile) da Inzaghi, e con lo stesso discorso, ma fatto a direzione inversa, per quanto riguarda Nicholas Bonfanti, destinato alla partenza (prosegue il dialogo con il Venezia), la figura, la stazza e la potenza di Alexander Lind acquisisce ancora maggiore centralità al centro dell’attacco, che senza alcun dubbio partirà dal primo minuto per la partita contro la Carrarese.

Allenamento in mattinata per il Pisa, prima di un ultimo lavoro nella mattinata di domani, che anticiperà la gara (calcio d’inizio alle 20:30). Ultimi momenti per Inzaghi per sbrogliare i (pochi) dubbi di formazione rimasti, anche se per i tre ruoli citati, non dovrebbero essercene.

Lorenzo Vero