Pippo Inzaghi da Coverciano a San Piero

Dopo solo una domenica di riposo, ieri è ripartita l’attività del Pisa. Al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, la squadra nerazzurra ha iniziato la preparazione in vista della partita della ripresa del campionato, in programma sabato 29 marzo allo stadio "San Vito – Gigi Marulla" di Cosenza alle ore 15. Prima della seduta di allenamento, però, l’allenatore Filippo Inzaghi si è recato a Coverciano, nel centro tecnico federale Figc. Lì, assieme a tanti colleghi allenatori tra i più illustri in Italia, come Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e tanti altri, l’allenatore del Pisa ha preso parte alla votazione e alla cerimonia della Panchina d’oro, che ha visto premiato suo fratello Simone, allenatore dell’Inter, sua volta presente. Un successo arrivato in seguito alla conquista dello Scudetto della scorsa stagione. La panchina d’argento, assegnata al migliore allenatore della Serie B, è andata a Fabio Pecchia per quanto riguarda la promozione ottenuta con il Parma, mentre a Pagliuca della Juve Stabia la panchina d’oro della Serie C. Quindi, tornato in territorio pisano, ha avuto luogo la seduta di lunedì, che è stata l’ultima senza il gruppo al completo a disposizione dell’allenatore.

Infatti, rientreranno oggi Samuele Angori, che ha preso parte agli impegni dell’under-21, e dei tre calciatori rumeni, reduci dalla sfida a San Marino della serata di ieri. Inizierà subito il lavoro specifico per recuperare Morutan (anche se filtra ottimismo, come già spiegato). L’ultimo a rientrare sarà il giovane Louis Buffon, che oggi a mezzogiorno sarà impegnato con la terza amichevole di questo ciclo con la Repubblica Ceca under-18, contro i pari età della Francia. Sempre nella giornata di oggi, proseguirà il lavoro del Pisa, che andrà avanti fino a venerdì, giornata nella quale prima avrà luogo la conferenza stampa dell’allenatore, quindi vedrà la partenza della squadra verso la Calabria. Riparte così il campionato, con la trentunesima giornata di Serie B, la prima delle ultime sette finali in vista di questo finale di stagione.

Lorenzo Vero