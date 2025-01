Pisa, si complica Candela, ma c'è anche l'olandese-caraibico Tyrique Mercera per la destra

Pisa, 10 gennaio 2025 - Nella serata di ieri si è complicata la trattativa che porta a Candela, con l'inserimento del Basilea, ma anche per situazioni legate a un iniziale mancato accordo con il Venezia per l'affare incrociato con Bonfanti. Ragion per cui è spuntato un nuovo nome, quello di Tyrique Mercera, laterale destro olandese 2003 con doppio passaporto di Curacao.

Mercera è preferito anche al terzino bulgaro Ivan Turitsov e gioca in Olanda nel Cambuur, in Serie B, dove ha già ottenuto quest'anno 20 partite con 3 gol e due assist. Non è l'unico giocatore che il Pisa sta seguendo perché nelle ultime ore c'è stato anche un ritorno di fiamma per Zanimacchia della Cremonese. La stampa olandese riporta anche un commento della società proprietaria del cartellino di Mercera: "C'è davvero interesse".

Michele Bufalino