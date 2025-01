Pisa-Carrarese 2-1: missione compiuta, i nerazzurri volano in fuga

Pisa, 13 gennaio 2025 - Il Pisa vince 2-1 contro la Carrarese in un match combattuto: nel primo tempo Canestrelli porta avanti i nerazzurri con un colpo di testa su calcio d’angolo. Nella ripresa, Finotto pareggia per gli ospiti, ma un errore difensivo consente a Caracciolo di siglare il gol decisivo nel finale. Ora lo Spezia insegue al terzo posto con 7 punti di svantaggio.

PRIMO TEMPO – Gara subito ricca di spunti fin dai primi minuti. Al 2′ uno svarione difensivo di Canestrelli innesca Finotto, ma Semper gli chiude la porta e il Pisa si salva. Al 6′ Touré penetra dalla destra, ma il suo tiro in corsa è alto sopra la traversa. Al 12′ Giovane mura una conclusione a botta sicura di Piccinini per un nulla di fatto. Al 20′ sale in cattedra Moreo che prova un sinistro dal limite, ma Bleve blocca a terra. Al 22′ il Pisa passa in vantaggio. Da un corner battuto da Angori si avventa Canestrelli di testa, pronto a girare il pallone direttamente sotto l’incrocio dei pali, baciato, per l’1-0 nerazzurro. Al 32′ Tramoni pesca su calcio d’angolo Lind, ma il suo colpo di testa è alto. Al 34′ splendida azione corale da parte della squadra di Filippo Inzaghi, ma Tramoni ciabatta il tiro che si perde sul fondo. Al 38′ ancora Finotto ruba palla, stavolta a Caracciiolo, ma Semper lo ferma di nuovo. Un minuto dopo Moreo lancia nello spazio Tramoni, ormai una specialità della casa. Il corso calcia, ma Bleve a mano aperta respinge a mano aperta. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – A differenza del primo tempo la ripresa è un po’ più compassata e riflessiva per entrambe le squadre. Al 59′ viene annullato un gol alla Carrarese per evidente fuorigioco, è la molla che riaccende il match, spentosi improvvisamente per i primi 15′ della ripresa. Due minuti dopo però, da azione fotocopia, Finotto trova la rete del pareggio finalizzando un contropiede. Al 63′ Tramoni viene prima respinto al tiro da Bleve, poi è Lind a sparare alto. Al 68′ ci prova dalla distanza, ma Semper blocca. Al 70′ Zanon replica, ma trova ancora i guantoni di Semper, che neutralizza subito dopo il tiro di Cherubini. Primi cambi del Pisa al 74′ con Hojholt al posto di Piccinini e Rus al posto di Calabresi. All’83’ altra grande occasione per i nerazzurri, ma Lind non se lo aspettava e calcia fuori. All’87’ arriva la rete del 2-1 del Pisa. Un errore incredibile della difesa della Carrarese consente a Caracciolo di depositare di testa in tuffa a porta vuota. C’è anche tempo di una traversa per legittimare un’altra vittoria.

TABELLINO PISA-CARRARESE 2-1

Pisa(3-4-2-1): Semper; Calabresi (74′ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini (74′ Hpjholt), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (90′ Abildgaard); Lind. A disp.: Nicolas, Loria, Mlakar, N. Bonfanti, Sussi, Abildgaard, Arena, Jevsenak, Morutan, G. Bonfanti. All.: Inzaghi. Carrarese (3-5-2): Bleve; Zanon, Illanes, Imperiale (90′ Belloni); Bouah (46′ Oliana), Zuelli, Giovane, Capezzi (46′ Cherubini), Cicconi; Finotto (80′ Cerri), Shpendi (90′ Capello). A disp.: Chiorra, Mazzi, Palmieri, Cavion, Falco, Maressa, Kovalenko. All.: Calabro. Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Reti: 22′ Canestrelli, 62′ Finotto, 87′ Caracciolo

Ammoniti: Marin, Moreo

Note: Spettatori 8.428. Recupero 4′ st