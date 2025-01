I cinque motivi per non perdere Pisa-Carrarese

Pisa, 10 gennaio 2025 - Si torna in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, dopo scorie e riposo smaltite. L'avversario di turno è la Carrarese nel derby toscano stagionale, l'unico.

DOPO LA SOSTA - Potrebbe essere anche una partita trappola quella tra Pisa e Carrarese. Il Pisa potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono due gare nel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947 di conseguenza è una gara ancora più difficile, resa tale perché la Carrarese ultimamente è una ammazzagrandi.

ASPETTANDO MEISTER - Oggi è il giorno di Meister. Il colosso è atterrato ieri con il volo delle 22.55 da Paris Charles de Gaulle all’aeroporto di Peretola per poi arrivare a Pisa e incontrare i dirigenti. Questa mattina invece le visite mediche al nuovo Athletica Cetilar Performance Center di via delle Lenze, inaugurato lo scorso novembre, divenuto parte integrante dell’attività del Pisa che, con il presidente Corrado, aveva promesso di usufruirne proprio per le successive operazioni di mercato. Dopodiché il marcantonio danese si dirigerà a San Piero a Grado per incontrare i nuovi compagni di squadra. Ce la farà in tempo a giocare lunedì sera, aspettando il transfer internazionale?

L'UNICO DERBY TOSCANO - La partita tra Pisa e Carrarese è l'unico Derby toscano di questo campionato, con i nerazzurri che sperano di poter andare in Serie A per affrontare il nemico giurato numero uno, la Fiorentina. Con gli anni e i declini di Lucchese, Livorno, Pistoiese e Prato, oltre al Grosseto, i derby toscani per il Pisa si sono nettamente ridotti di numero.

I PRECEDENTI - Sono dodici i precedenti tra Pisa e Carrarese e quello di lunedì sarà il primo precedente in Serie B. La sfida infatti si è sempre e solo disputata in Serie C. Precedenti nettamente a favore dei nerazzurri in casa con otto successi, un pareggio e tre vittorie esterne per gli ospiti. L'ultima volta che il Pisa vinse con la Carrarese come squadra di casa fu nella stagione della promozione in Serie B di D'Angelo 1-0 con rete di Izzillo, poi ai quarti di finale playoff con un 2-1 firmato Moscardelli-Gucher.

RICOMINCIA LA CORSA A TRE - Sassuolo, Pisa e Spezia. Ricomincia la lotta a tre per la Serie A. La formazione nerazzurra ha da amministrare cinque punti di vantaggio nei confronti dei liguri, mentre è dietro di tre punti rispetto al Sassuolo con un vantaggio abissale sul quarto posto.

Michele Bufalino