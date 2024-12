Pisa-Cosenza 2-2, pareggio beffardo all'Arena Garibaldi

Pisa, 1 dicembre 2024 - Clamoroso pareggio dei nerazzurri all'Arena Garibaldi. Al 92' Fumagalli segna la rete che vale un punto per la squadra di Alvini. a Lind e Piccinini aveva risposto Mazzocchi dopo un errore di Marin su rigore. Ora il Sassuolo è a +3.

PRIMO TEMPO – Primi minuti di studio per le due squadre con il Pisa leggermente più organizzato. Al 5′ arriva però subito la rete del vantaggio con Vignato che pesca Lind in area di rigore e il danese di testa non perdona. Al 9′ contropiede degli ospiti con Ricciardi che scappa via a un difensore, ma Semper è bravo a neutralizzare in due tempi con un ottimo intervento. Al 12′ ci prova ancora la squadra di Inzaghi con un sinistro da fuori di Angori, ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 14′ Rizzo Pinna tenta con una conclusione a giro a beffare Semper, ma il suo tiro termina fuori di poco sfiorando il palo. Al 23′ prova a scappare via Arena al centro, ma il suo tiro viene deviato e Micai riesce a bloccarlo senza problemi. Al 26′ arriva il raddoppio del Pisa. Da un calcio di punizione Caracciolo colpisce di testa e prende il palo, ma sulla respinta arriva come un falco Piccinini a ribadire in rete per il 2-0. Poco dopo la mezz’ora Marin compie fallo su Kourfalidis e Rizzo Pinna, dal limite, si incarica di calciare la punizione. Il suo destro però si infrange sulla barriera e così anche il tentativo successivo di Kouan. Al 40′ azione clamorosa dei nerazzurri con Vignato che cede ad Arena fino ad arrivare a Bonfanti che viene fermato di piede da Micai. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO – La ripresa inizia lì dov’era terminato il primo tempo. Al 50′ Caracciolo offre palla a Vignato e il numero dieci lascia partire un destro velenoso dal limite, ma Micai riesce a rifugiarsi in corner. Dal conseguente angolo ancora Vignato, al volo, impegna il portiere del Cosenza. Al 56′ contropiede dei nerazzurri con Lind che innesca Arena, ma quest’ultimo viene arpionato in area durante una sterzata da parte di Caporale e l’arbitro comanda il calcio di rigore. Dal dischetto è Marin a incaricarsi di battere, ma il rumeno scivola durante la rincorsa e segna toccando due volte la palla, ragion per cui l’arbitro annulla e concede una punizione per gli ospiti. Al 61′ una punizione battuta da Rizzo Pinna termina alto sopra la traversa. Un minuto dopo contropiede importante dei nerazzurri col solito Lind che appoggia per Arena, ma il destro del calciatore nerazzurro viene respinto ancora una volta da Micai. Rizzo Pinna prova ancora a farsi vedere al 65′, ma Semper blocca sicuro. Arriva così il primo cambio e Arena viene sostituito da Moreo. Al 72′ accorcia le distanze il Cosenza con Caporale che serve un assist a Mazzocchi, il quale gira a rete di sinistro bruciando Semper. Al 76′ Hojholt rileva Vignato, mentre Nicholas Bonfanti prende il posto di Lind. Il Cosenza riprova con Mazzocchi, ma il suo tiro è alto sopra la traversa. Ultimi cambi del Pisa con Piccinini che viene rilevato da Abildgaard e Rus che prende il posto di Calabresi. Al 92′ però arriva la rete che gela l’Arena con Fumagalli che trova un gol pazzesco e la partita finisce così. TABELLINO PISA-COSENZA 2-2

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Calabresi (81′ Rus), Marin, Piccinini (81′ Abildgaard), Angori; Vignato (76′ Hojholt), Arena (66′ Moreo); Lind (76′ N. Bonfanti). A disp.: Nicolas, Loria, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Leoncini. All.: Inzaghi.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura (46′ Venturi), Caporale; Ricciardi (75′ Fumagalli), Kourfalidis (59′ José Mauri), Charlys (59′ Sankoh), Ciervo (46′ Ricci); Kouan; Rizzo Pinna, Mazzocchi. A disp.: Baldi, Vettorel, Cimino, Camporfese, Sankoh, D’Orazio, Venturi, Mauri, Sgarbi, Ricci, Hristov. All.: Alvini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: 5′ Lind, 26′ Piccinini, 72′ Mazzocchi, 90’+2′ Fumagalli

Ammoniti: Dalle Mura, Micai, Ricci, Fumagalli Note: Al 59′ Marin sbaglia un calcio di rigore. Spettatori 8522. Recupero 1′ pt, 5′ st