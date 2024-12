Pisa di Pippo Inzaghi: preparazione intensa per la sfida contro il Modena

Marcia di avvicinamento serena e ricca di concentrazione per il Pisa di Pippo Inzaghi: la truppa nerazzurra tra oggi e venerdì sosterrà altre tre sedute di preparazione alla sfida di sabato pomeriggio sul terreno del Modena, con partenza per il ritiro in Emilia fissato nel pomeriggio di dopodomani. Tutte le attenzioni sono fissate su Olimpiu Morutan: se il "folletto" romeno fornirà le risposte auspicate dallo staff tecnico e dagli specialisti medici del club, potrà seriamente strappare la prima convocazione, sancendo così l’inizio della sua seconda avventura all’ombra della Torre. La prestazione fornita nell’ora di gioco disputata sabato scorso con la Primavera, in questo senso, ha lasciato sensazioni più che positive. L’unico acciaccato che sembra ancora lontano dalla condizione minima necessaria a rientrare in gruppo è lo sloveno Jan Mlakar. Il morale di tutto lo spogliatoio, anche fra chi ha assaggiato meno il rettangolo verde nelle ultime settimane, è comunque molto alto: ne abbiamo avuto un assaggio dalle storie social pubblicate sul profilo ufficiale della società nerazzurra, che ha organizzato la cena natalizia di staff e tesserati della prima squadra alla Capannina di Forte dei Marmi. Tra i trascinatori della serata, svoltasi lunedì 16 dicembre, il portoghese Tomas Esteves: il suo ritorno in gruppo è ancora molto lontano, ma il suo coinvolgimento con le gesta dei compagni è totale.

E domani, giovedì 19 dicembre, ci sarà un altro appuntamento natalizio dalle tinte nerazzurre, che segue a stretto giro di posta il brindisi con la città avvenuto ieri alle Officine Garibaldi: l’intero settore giovanile dello Sporting Club parteciperà alla strenna organizzata al Palazzetto dello Sport. Capitolo decisamente meno festoso quello riguardante i biglietti del settore ospiti dello stadio "Braglia": solo oggi saranno messi in vendita i tagliandi per i tifosi pisani. Ieri infatti, in tarda serata, l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha sciolto le riserve e ha stabilito, dopo giorni di consultazioni, che la trasferta sarà libera senza restrizioni. Al di là del disagio di poter acquistare i biglietti a meno di 72 ore dal fischio di inizio c’è però anche una cattiva notizia. Per Sampdoria-Pisa del 29 dicembre sarà obbligatoria la tessera del tifoso, di conseguenza a Genova mancherà tutto il calore del tifo organizzato.

