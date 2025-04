Pisa domina Reggiana: vittoria per 2-0 e ritorno a +8 dallo Spezia

Si usa dire che i grandi artisti fanno apparire facile ciò che in realtà è complesso. Ebbene, il Pisa si è sbarazzato della Reggiana con estrema semplicità tanto che il risultato di 0-2 sta fin troppo stretto alla banda di Inzaghi. Gli emiliani si squagliano di fronte alla foga nerazzurra in meno di un tempo lasciando al Pisa il gusto di tornare a più otto dallo Spezia. Per una sorta di legge del contrappasso così come appena una settimana fa i liguri godettero della possibilità di entrare in campo sapendo che il Pisa era stato sconfitto, stavolta invece il risultato di Reggio poggia sulle spalle di D’Angelo – atteso oggi a Mantova – un carico da novanta. Ora una settimana di stop per le feste di Pasqua poi partendo proprio dal Pasquetta – appuntamento all’Arena contro la Cremonese – inizierà il rush finale che ci condurrà al nove maggio data ultima della stagione regolamentare.

Tornando alla cronaca il Pisa è perfetto. Concentrato, coeso, con le idee ben chiare e soprattutto senza alcuna paura. Il campo mette subito le cose in chiaro. Solbakken-Piccinini, inedita cerniera mediana, macinano gioco e il pressing alto manda in crisi i padroni di casa. Dopo dieci minuti una parata super di Bardi tiene in piedi la Reggiana che però deve capitolare quindici minuti più tardi. La giocata di Moreo apre come una scatoletta la difesa di casa, il suggerimento per Lind in spaccata è vincente. 1-0. Moreo si mangia il raddoppio di testa, ma Tramoni è freddo a tu per tu col portiere di casa dopo che Lind ruba in pressing la palla a Meroni. 2-0. Match in ghiaccio. La Reggiana non ha forze per replicare e non ci prova mai davvero. Nella ripresa il Pisa potrebbe dilagare: Tramoni ha un’occasionissima, Lind colpisce il palo in pregevole rovesciata mentre a Rus – nel finale – viene annullato un gol di testa. Ma la storia è già scritta ormai da tempo.

Un successo essenziale per rimettere le cose in chiaro non tanto – o meglio non solo – per la classifica ma soprattutto per l’umore generale dopo il ko con il Modena che ha seminato nel cuore di tanti tifosi più paure di quanto razionalmente comprensibile. In questo senso Modena ci ha insegnato. Al tempo stesso, è chiaro, ogni emozione viene amplificata e non potrebbe essere altrimenti per un popolo che da una vita – letteralmente una vita per chi scrive – aspetta di riabbracciare il palcoscenico più alto del calcio.

La risposta di Marin e soci è dunque la più rassicurante: il Pisa c’è anche con la testa e proprio la lucidità può essere la variabile decisiva adesso che ogni giocata e ogni punto può cambiare le sorti di una stagione.