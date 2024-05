Pisa, i pezzi pregiati secondo radio-mercato. Esteves vale almeno due milioni di euro

PISA

Con la stagione sportiva ormai – purtroppo – conclusa (nonostante la squadra stia proseguendo gli allenamenti a San Piero a Grado), il Pisa sta già iniziando a programmare il 2024/25. Oltre al primo nodo da scegliere, quello relativo alla guida tecnica, tutto porta a pensare che molto potrebbe cambiare in rosa. Da evitare quanto accaduto a Rovetta, con Aquilani che si è ritrovato in ritiro una rosa estremamente ampia, dalla quale quindi poi dover limare, ritrovandosi al termine del mercato molti "esuberi". Quella nerazzurra è una rosa ricca, forse troppo, al punto da nascondere i propri tesori. Secondo quanto stabilito dal database di Transfermarkt, il Pisa vanta al termine del campionato l’ottavo valore di rosa della B, pari a 27,05 milioni, (molto più alto rispetto quindi al tredicesimo posto ottenuto). Un dato "gonfiato" dal grande valore di mercato dei giocatori in rosa. Attenzione: doveroso specificare il valore stimato di mercato non corrisponde propriamente alla valutazione che la società fa del cartellino del calciatore. Il Pisa, comunque, può vantare un discreto tesoro.

Partiamo da Lorenzo Lucca, protagonista in Serie A con il gol, l’ottavo in campionato, in Lecce-Udinese. Se i bianconeri (ancora invischiati nella lotta salvezza) dovessero esercitare il diritto di riscatto, entrerebbero nelle casse nerazzurre otto milioni di euro, rappresentando così il maggior incasso da parte del club. Passando ai giocatori presenti in rosa, quelli con il valore di mercato più alto troviamo Pietro Beruatto (stimato a 2,70 milioni di euro) a pari merito con Jan Mlakar. Mentre per quanto riguarda il terzino, attenzionato da vari club di Serie A anche nella finestra invernale di mercato, il Pisa potrebbe fare una stima anche superiore, lo sloveno sembra apparire come un esubero, dopo una stagione non esaltante conclusa con una retrocessione nelle gerarchie. Un milione e mezzo è stimato il cartellino di Canestrelli, che senza subbio è stato uno dei migliori giocatori della stagione. Per il numero cinque, che a gennaio ha goduto delle attenzioni di un visionario come Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, i nerazzurri eventualmente potrebbero fare una richiesta molto più alta. Stesso discorso vale per Esteves, dal valore stimato di 2 milioni, da due anni tra i giocatori più curiosi dell’intera Serie B. Sono loro i fiori all’occhiello della rosa del Pisa, un possibile tesoro che però non deve essere sperperato, ma base fondante della prossima stagione.

Insomma, i nerazzurri tra tesori pronti e tesori pronti a esplodere, posso rivelarsi protagonisti della sessione di calciomercato pronta a iniziare, per il quale dovrà giocare d’anticipo, tramutando il fatto di non giocare i playoff come un vantaggio.