Pisa, addio Aquilani. Si lavora per una separazione consensuale

Pisa, 11 giugno 2024 – Giornata importante di riunioni e porte scorrevoli in casa nerazzurra. Ieri infatti i dirigenti del Pisa hanno incontrato Alberto Aquilani per ultimare gli ultimi dettagli della separazione. Sarà, come preannunciato, un addio consensuale per il tecnico, sempre più vicino alla Reggiana, che lo corteggia con insistenza. Non un esonero quindi, ma la necessità di cambiare da parte di entrambi. Un accordo che sarà reso possibile se le parti si verranno incontro sull’eventuale buonuscita, altrimenti sarà a tutti gli effetti un esonero. Oggi invece il direttore sportivo Stefano Stefanelli trascorrerà il suo ultimo giorno in città, presumibilmente per disdire il contratto con il Pisa, prima di partire per Torino.

Salgono però le quotazioni di Renzo Castagnini come nuovo direttore. In questo fine settimana infatti il diesse del Brescia è tornato in Toscana a Reggiolo (Firenze) per star vicino alla propria famiglia. Ha ancora un anno di contratto con le Rondinelle, ma i problemi personali e familiari lo stanno spingendo verso l’addio alla Lombardia. Il Pisa non ha smesso di corteggiarlo. Sarebbe l’alternativa più gradita alla proprietà insieme a Giovanni Rossi che, in suo favore, è già libero di potersi accordare con altre squadre. L’ex direttore sportivo del Sassuolo è l’altra grande scelta che piace a tutta la proprietà, avendo anche un rapporto di profonda stima e rispetto con la famiglia Corrado. La sua lunga esperienza in Serie A parla per lui. Continua ad aspettare anche Giuseppe Magalini. Su di lui è piombato da giorni anche il Bari, ma il direttore del Catanzaro resta sempre in attesa anche della società nerazzurra. Leggermente più defilato invece Mattia Baldini. L’ex Sampdoria è, tra i papabili direttori, quello meno nell’occhio del ciclone. Non ci sarebbero altre offerte se non il Pisa al momento.

Capitolo allenatore. Filippo Inzaghi, come già detto nei giorni scorsi, «resterà in vacanza a oltranza» fino a quando non firmerà un contratto con un progetto ben definito. Il Pisa lo vuole fortemente e la sensazione è che, appena verrà nominato il nuovo direttore sportivo e sarà liberato anche Aquilani, l’ex Milan, Brescia e Reggiana tornerà da Formentera, dove si troverà attualmente e dove si sposerà tra una settimana esatta. Alla società nerazzurra però piace molto anche il profilo di Massimo Donati del Legnago. Il tecnico infatti è apprezzatissimo a causa del suo biennio nel quale è riuscito a vincere la Serie D, ma anche a piazzarsi al sesto posto in Serie C, venendo eliminati ai playoff. Donati è individuato come la scelta giusta se la società opterà per un progetto biennale che preveda una rosa più svecchiata, costruendo anche un nuovo gruppo. Restano, seppur come outsider, i profili di William Viali e Fabio Caserta. Quest’ultimo si contende anche la panchina della Reggiana con Aquilani. Gli ultimi colloqui di questi giorni però saranno determinanti.