"Pisa pronto a giocarsi l'ultima partita: Aquilani alle prese con problemi in difesa, Corrado punta al nono posto"

Nonostante l’aritmetica abbia decretato come il Pisa, per la seconda stagione consecutiva, non possa raggiungere la zona playoff, la stagione non è ancora conclusa. Resta una partita da giocare, da onorare, venerdì sera al "Picco" di Ascoli. E Aquilani avrà problemi in difesa visto i problemi di Caracciolo (che ieri si è fermato) e l’indisponibilità di Hermannsson e Leverbe (che si è operato). La squadra bianconera, invece, è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Attualmente terz’ultima a pari punti con il Bari, cercheranno di ottenere punti per conquistare quanto meno i playout. Sia Aquilani che, soprattutto, Giovanni Corrado, hanno voluto tenere alta la concentrazione, dichiarando l’obiettivo di conquistare quanto meno il nono posto, che rappresenterebbe un miglioramento rispetto all’ultimo piazzamento. Nessun tempo da perdere, così il Pisa ha immediatamente ripreso immediatamente l’attività. Allenamenti ripresi ieri presso il centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, che proseguiranno oggi pomeriggio e mercoledì mattina. Quindi, giovedì mattina la rifinitura – l’ultima della stagione - all’Arena Garibaldi, la conferenza stampa e la partenza per le Marche. Dal pomeriggio di ieri sono in vendita i biglietti per la partita. Anche in questo caso, come in gran parte delle trasferte stagionali, vi sono restrizioni per i tifosi nerazzurri. Potranno acquistare il biglietto nel settore ospiti solamente i residenti nella provincia di Pisa, e solamente coloro i quali possiedono la tessera del tifoso.

Lorenzo Vero