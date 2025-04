Il Pisa domina con la Reggiana: 0-2. Accelerata per la Serie A

Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – Inzaghi si era dichiarato tranquillo e sereno prima della partita. E d’altronde, chi meglio di lui conosce la sua squadra? Il Pisa riprende al meglio il proprio cammino. A Reggio Emilia, davanti a quasi 4mila tifosi che hanno tappezzato il settore ospiti del Mapei Stadium, vincono e convincono. 2-0. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Lind e Tramoni. In attesa della sfida dello Spezia a Mantova, i nerazzurri allungano i punti di distacco al secondo posto.

Per entrambe le squadre la partita ha un solo risultato possibile: la vittoria. L’intenzione di entrambe le squadre si vede sin da subito, con entrambi gli undici che dai primi istanti mostrano la loro foga. Un po’ troppa per quanto riguarda Solbakken. Il centrocampista norvegese, alla prima presenza da titolare in stagione, viene ammonito dopo appena un minuto in seguito a un intervento in ritardo su Portanova. La Reggiana vuole sfruttare i primi istanti: al 3’ Girma spreca una buona occasione calciando alto con il sinistro dal centro dell’area. Il Pisa prova ad avvicinarsi alla porta di Bardi per la prima volta al 7’, con Moreo che tenta una conclusione con il sinistro, respinta da Lucchesi.

Non si fermano qui i nerazzurri. Al 9’ la prima, vera, azione pericolosa: schema da rimessa laterale di Calabresi che cerca l’area di rigore trovando Lind, che spizza il pallone con il tacco verso Tramoni. Controllo di petto e tiro di controbalzo: para Bardi. Il numero 11, rientrato dopo l’infortunio contro il Modena, ci riprova quattro minuti più tardi, calciando però fuori strozzando troppo il tiro. La Reggiana i metri del proprio baricentro. Bonfanti tenta di pescare il jolly dai trenta metri, non trovando la porta. Al 19’ si fanno vedere di nuovo i padroni di casa, nuovamente con Girma, ma il numero 80 calcia di nuovo alto, sprecando una buona occasione dall’interno dell’area di rigore. Spreca di nuovo Sersanti al 21’ calciando su Semper. L’occasione era però ferma a causa di un fallo di Girma su Angori.

Il Pisa passa in vantaggio al 23’. Passaggio filtrante di Calabresi per Moreo, che serve in mezzo all’area con lo scavetto per Lind, che a porta sguarnita ritrova la rete. La Reggiana prima trova la conclusione con Vido, che trova però il petto di Caracciolo a respingere, poi Kabashi ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è facilmente bloccato da Semper. Occasione per il raddoppio del Pisa al 30’: Lind tenta di ricambiare il favore a Moreo con un cross pericoloso dalla destra. Il numero 32 non riesce a indirizzare di testa dopo aver incocciato a colpo sicuro. Al 36’ il direttore di gara Feliciani espelle il direttore sportivo della Reggiana, presente a bordocampo, in seguito a delle proteste. Il Pisa trova il raddoppio al 44’. Meroni, ex di gara, commette un errore grossolano in possesso di palla a metà campo. Lind recupera palla e serve Tramoni: corsa di trenta metri e, a tu per tu con Bardi, non sbaglia. Pisa a rischio tris nel recupero del primo tempo, con Lind che di testa non indirizza di testa un buon cross di Bonfanti. Al momento dell’uscita dal campo, è stato espulso Cigarini in panchina. Inzaghi non vuole rischiare nulla per le prossime partite, e come ha mostrato più volte nel corso della stagione, vige la regola del cartellino giallo: sostituiti i due ammoniti Solbakken e Piccinini, al loro posto Marin e Abildgaard. I nerazzurri cambiano la mediana, mentre Dionigi, già costretto a sostituire Portanova per Ignacchiti, toglie l’ammonito Kabashi per Maggio. Bardi è chiamato al primo intervento in uscita del secondo tempo dopo otto minuti, con un’uscita di pugno in seguito a una punizione di Angori, che ha seguito un intervento con ammonizione per Marras. La prima vera occasione arriva al 56’: grande progressione di Touré, che arriva in area di rigore, il suo cross è deviato e Bardi para. Sulla ribattuta, Tramoni calcia alto a porta sguarnita.

Il Pisa cerca a tutti costi la terza rete: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima Caracciolo in rovesciata ripropone il pallone in area, quindi, con la stessa tecnica, Lind colpisce il palo. Il numero 45 viene quindi sostituito per Meister, mentre la Reggiana opta per Gondo e Reinhart al posto di Sersanti e Vido al 66’. Al 70’ la prima conclusione del secondo tempo della Reggiana, con Marras che con il sinistro fuori area calcia alto. Inzaghi termina le sostituzioni con gli ingressi di Hojholt e Rus, al posto di Moreo e Calabresi. Ciò implica che Tramoni resta in campo per tutta la partita. Proprio il neo-entrato Rus, al primo pallone toccato, segna di testa sfruttando al meglio la punizione battuta da Angori. Urlo di gioia che viene reso però nullo dalla decisione dell’arbitro Feliciani, che dopo un controllo del Var punisce la spinta del numero 17. Da questo momento in poi, la partita non offre grandi occasioni, con il Pisa che mantenuto il possesso del pallone davanti a una Reggiana chiamata ormai a un’impresa per non retrocedere.

REGGIANA-PISA, IL TABELLINO

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Libutti, Meroni (Rozzio 79’), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (Reinhart 66’), Kabashi (Maggio 45’), Marras; Portanova (Ignacchiti 42’), Girma; Vido (Gondo 66’). Allenatore: Dionigi. A disposizione: Motta, Sosa, Stulac, Cigarini, Destro, Kumi, Nahounou.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (Rus 79’), Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini (Marin 45’), Solbakken (Abildgaard 45’), Angori; Moreo (Hojholt 78’), Tramoni; Lind (Meister 66’). Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Nicolas, Loria, Hojholt, Sussi, Meister, Rus, Castellini, Arena, Sernicola, Morutan.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: Lind (P) 24’, Tramoni (P) 43’.

Note: Ammoniti Solbakken (P) 1’, Girma (R) 30’, Kabashi (R) 40’, Piccinini (P) 42’, Marras (R ) 52’, Fiamozzi (R) 67’, Bardi (R) 84’, Rozzio (R) 90’, Meister (P) 90’, Ignacchiti (R) 92’. Espulsi: Cigarini (R) 45’

Recupero 1′ pt, 4’ st.

Lorenzo Vero