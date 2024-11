Pisa-Sampdoria 3-0, i nerazzurri continuano a volare

Pisa, 9 novembre 2024 - Il Pisa tenta la fuga con il Sassuolo, aspettando lo Spezia. Battuta e travolta 3-0 la Sampdoria con le reti di Tramoni, Lind e Angori. La squadra di Inzaghi alla sosta con 30 punti in classifica.

PRIMO TEMPO

Parte forte come sempre il Pisa, ma la prima accelerazione del match arriva al 12′ con Piccinini che serve Lind. Il danese però la spara addosso a Vismara e si salvano gli ospiti. Al 16′, dopo una clamorosa azione corale, Touré dribbla in tunnel un avversario, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 18′ Touré viene nuovamente fermato e ottiene un corner, ma la squadra di Inzaghi corre a ritmi più intensi rispetto agli avversari. Al 23′ si ferma Coda per infortunio e la Sampdoria è costretta al suo primo cambio inserendo Borini. Al 31′ ancora Pisa con Tourè che mette in mezzo, ma sul più bello Lind viene anticipato in corner. Al 38′ arriva però il vantaggio del Pisa. Lind lotta in mezzo all’area di rigore, ottiene un buon rimpallo e anticipa Vismara depositando in rete per il vantaggio nerazzurro. Al 40′ contropiede stellare di Moreo, ma il suo tiro trova l’esterno della rete. La prima conclusione dei doriani arriva al 42′ sugli sviluppi di un corner respinto da Semper: Akinsanmiro calcia da fuori, ma il pallone non trova lo specchio della porta. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Attacca la Sampdoria fin dai primi secondi di gioco ottenendo un corner al 46′. Un minuto dopo Semper neutralizza Tutino con un buon intervento. La squadra di Inzaghi rintuzza un altro corner, ma indubbiamente i doriani partono meglio nella ripresa. Al primo contropiede utile però il Pisa punisce, nel miglior momento, la squadra di Sottil. Lind parte palla al piede e serve Tramoni che trafigge di sinistro Vismara al 52′. Al 59′ Tramoni viene atterrato in area, ma per l’arbitro va tutto bene. Al 62′ Rus si immola per evitare un gol della Sampdoria, poi Sekulov spreca da buona posizione al 63′. Al 65′ Inzaghi cambia e sostituisce gli autori dei gol. Tramoni viene rilevato da Hojholt e Lind da Bonfanti. Al 72′ Pedrola calcia da fuori, ma non trova la porta. Un minuto dopo escono anche Piccinini e Moreo sostituiti da Abildgaard e Mlakar. All’85’ arriva il 3-0 di Angori con un tiro da fuori area preciso che brucia Vismara e chiude definitivamente i conti. C’è anche spazio per l’ultimo cambio con Calabresi che rileva Canestrelli. Gli ultimi minuti sono pura gestione e si arriva al fischio finale così. PISA-SAMPDORIA 3-0

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestreli (87′ Calabresi); Touré, Marin, Piccinini (73′ Abildgaard), Angori; Tramoni (65′ Hojholt), Moreo (73′ Mlakar); Lind (65′ N. Bonfanti). A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Hojholt, G. Bonfanti, Vignato, Beruatto, Abildgaard, Arena, Jevsenak, N. Bonfanti. All. Inzaghi

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic (82′ Benedetti); Depaoli (60′ Sekulov), Akinsanmiro, Meulentseen, Kasami (60′ Pedrola), Giordano (82′ La Gumina); Tutino, Coda (24′ Borini). A disp. Ghidotti, Silvestri, Barreca, Bellemo, Ferrari, Yepes. All. Sottil Arbitro: Pairetto di Nichelino

Reti: 38′ Lind, 52′ Tramoni, 85′ Angori

Note: Recupero 2′ pt, 4 st. Spettatori 8745.