Il Pisa batte la capolista Sassuolo 3-1 con i gol di Touré e una doppietta di Tramoni

Pisa, 26 dicembre 2024 - Il Pisa supera il Sassuolo per 3-1. La squadra di Inzaghi, trascinata da uno straordinario Tramoni, autore di una doppietta, ha messo in mostra solidità difensiva e incisività in attacco. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Tramoni e Touré, il Pisa ha consolidato il risultato nella ripresa, resistendo alla pressione degli ospiti e concedendo solo un gol su errore difensivo. Una prestazione corale applaudita dai 9.300 spettatori, record stagionale, che ha reso l’Arena Garibaldi teatro di una giornata memorabile.

Primi dieci minuti di grande studio, con i nerazzurri che rintuzzano le giocate degli ospiti, ma sbagliano troppo nelle ripartenze, affrettando anche la giocata quando non serve. La prima conclusione è del Sassuolo con Doig che lascia partire un sinistro che termina ampiamente a lato. Ancora Sassuolo in apparente controllo del match, con i nerazzurri che si difendono, evitando di lasciare spazi per il tiro. Al 19′ Muharemovic si francobolla a Tramoni fermando un pericoloso contropiede pisano. Al 22′ Laurientè fa gol in fuorigioco e si riparte dallo 0-0. Nel momento più difficile Moreo pesca Tramoni che si ritrova a tu per tu col portiere, lo salta e deposita in rete per il vantaggio nerazzurro. Subito dopo la reazione del Sassuolo è con Boloca, ma Semper respinge a terra. Al 31′ Pierini prova un pretenzioso pallonetto che termina fuori misura. Al 32′ Angori riceve palla e prova a calciare, ma guadagna un corner dopo una deviazione di un difensore. Dal conseguente corner il pallone arriva a Marin che a sua volta ribadisce in mezzo e Touré ne approfitta per segnare la rete del raddoppio. Esplode di gioia l’Arena Garibaldi. Ultimo affondo per il Sassuolo al 44′, ma il cross di Berardi pesca Doig che spara alto. C’è ancora tempo per un calcio di punizione da buona posizione per il numero 10 ospite, ma la palla termina alta sopra la traversa.

Si torna dall’intervallo senza cambi per le due formazioni. Al 53′ Laurienté serve Berardi e il numero 10 ci prova in mezza rovesciata, ma sparando alto. Al 59′ Lind conquista un calcio di punizione, ma Rus sbaglia traiettoria e la mette a lato. Al 61′ arriva il 3-0 del Pisa. Piccinini appoggia indietro per Angori e il numero 3 lascia partire un cross perfetto per Tramoni che, di testa, trafigge ancora Moldovan. Al 70′ entra Hojholt al posto di Piccinini, primo cambio per inzaghi. Un enorme errore difensivo consegna palla a Pierini che vince un rimpallo e accorcia le distanze per il 3-1. Al 76′ Berardi buca un gol da due passi su cross del neoentrato Pieragnolo, ma la palla attraversa tutto lo specchio della porta ed esce fuori. All’81’ da un calcio di punizione del Pisa Caracciolo sfiora la traversa. Due cambi per il Pisa all’87’ con Mlakar e Calabresi che rilevano Moreo e Tramoni. L’ultimo cambio per i nerazzurri è Abildgaard che prende il posto di Toureè. Finisce così dopo 5 minuti di recupero. L’Arena può esultare.

TABELLINO PISA-SASSUOLO 3-1

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré (90+2′ Abildgaard), Marin, Piccinini (70′ Hojholt), Angori; Moreo (87′ Mlakar), Tramoni (87′ Calabresi); Lind. A disp.: Nicolas, N. Bonfanti, Vignato, Beruatto, Arena, Jevsenak, Morutan, G. Bonfanti. All.: Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Lovato, Muaharemovic, Doig (63′ Pieragnolo; Obiang (63′ Iannoni), Boloca (63′ Ghion); Berardi, Thorstvedt, Laurienté (87′ D’Andrea); Pierini (80′ Russo). A disp.: Satalino, Paz, Moro, D’Andrea, Odenthal, Antiste, Lipani, Miranda. All.: Grosso.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: 24′ Tramoni, 33′ Touré, 61′ Tramoni, 71′ Pierini

Ammoniti: Caracciolo, Doig, Berardi, Muaharemovic

Note: Recupero 1′ pt, 5′ sst. Spettatori. 9.300 (record stagionale)