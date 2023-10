"Pisa sconfitto anche a Venezia: Aquilani commenta la partita"

A pochi giorni di distanza, Aquilani si ritrova a dover commentare una sconfitta: dopo quella con il Lecco, il Pisa esce sconfitto anche dal "Penzo" di Venezia. "Siamo partiti bene, segnando il gol. Ma dopo questo ci siamo accontentati". Questa, in estrema sintesi, l’analisi della partita da parte dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di 50 Canale. "Abbiamo affrontato una squadra candidata alla promozione, e proprio per questo avremmo dovuto mostrare tenacia e coraggio. Invece abbiamo deciso di giocare a braccio di ferro, e quando lo fai contro squadre di questo tipo, spesso perdi: il Venezia ha qualcosa in più rispetto a noi". Rispetto alla partita di martedì, quella contro il Venezia ha visto i nerazzurri in balia degli avversari, soprattutto nel secondo tempo: "Abbiamo abbassato la voglia, l’intensità e di conseguenza la mentalità è stata quella sbagliata. Avremmo dovuto mangiarli (sportivamente parlando, s’intende), invece ci siamo seduti. Loro hanno grandi giocatori, come Pohjanpalo e Pierini, che ha segnato un eurogol. Il nostro è un momento difficile, siamo un tunnel negativo nel quale non possiamo che pensare al risultato, e questo non arriva. Ci manca il guizzo per uscire da una situazione complicata. I ragazzi sanno che devono determinare in maniera più positiva. Sì, ci aspettiamo la giocata dagli attaccanti, ma dobbiamo crescere tutti". Aquilani fa una promessa: "Il guizzo arriverà presto: non abbiamo altra strada che quella di lavorare di più, anche perché la prossima, contro il Como, sarà un’altra gara difficile". Gara, in programma sabato prossimo, nella quale non si saprà se ne farà parte Torregrossa. Il numero dieci a Venezia è rimasto fuori per un fastidio muscolare: "A oggi non so se ci sarà: ogni giorno ne capita una". In chiusura, Aquilani ha parlato della situazione della sua panchina, soprattutto in seguito alla fiducia ricevuta da Giovanni Corrado: "Quando una persona sceglie questo lavoro sa che l’operato è legato ai risultati. Al momento sono tranquillo? Direi di sì. Direi che sento due cose, da un lato la fiducia da parte della società, dall’altro i giocatori che mi seguono"

Lorenzo Vero