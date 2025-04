Pisa: Stefano Moreo diventa padre, rinviata la partita contro la Cremonese

Un fiocco azzurro in una giornata grigia. Il Pisa era impegnato in mattinata, come da programma previsto, nella rifinitura in vista della sfida con la Cremonese, poi non giocata, proprio su campo dell’Arena. La decisione della sospensione della giornata di Serie B deve però aver sconvolto i piani della truppa nerazzurra. Si tratta del secondo rinvio consecutivo per quanto riguarda le gare interne della squadra di Inzaghi, che tre settimane fa vide la partita contro il Modena slittare di un giorno a causa della piena dell’Arno.

Una giornata di gioia, quella di Pasquetta, sicuramente per Stefano Moreo. Il numero 32 ieri, infatti, è diventato padre per la prima volta. Lui e la signora Alessandra hanno gioito per la nascita del piccolo Leonardo. Una splendida notizia per il trequartista del Pisa, che grazie alle sue prestazioni è diventato un idolo dei tifosi, oltre che un tassello fondamentale nello scacchiere di Filippo Inzaghi. Con sei gol segnati in campionato, tra questi alcuni decisivi, oltre che di pregevole fattura, Moreo ha contribuito ai successi in stagione di questo Pisa. Si pensi alla rete di sinistro all’incrocio dei pali a Mantova a novembre, oltre a quello con il tacco di una settimana dopo all’Arena contro il Bari. Ma non solo, a gennaio il gol di rapina contro la Salernitana è valsa i tre punti per la squadra nerazzurra. "Diventerà padre e si sbloccherà" dichiarò capitan Caracciolo a novembre in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Per farlo non ha atteso il parto, ma magari la nascita darà la carica giusta per il finale di stagione. Auguri da parte della redazione.

Lorenzo Vero