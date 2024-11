Pisa, un calendario dell’Avvento di fuoco. Dicembre, mese decisivo per la classifica

PISA

La corsa al titolo di campione d’Inverno è iniziata per un dicembre caldissimo. Sassuolo, Pisa e Spezia hanno l’obiettivo di fare più punti possibili per restare nelle prime posizioni, ma soprattutto per distanziare sempre di più le avversarie. Tra il terzo e il quarto posto (occupato attualmente dal Cesena con 22 punti) infatti ci sono ben 8 punti di distacco, ma per non disputare i playoff ne servono almeno 15 per regolamento.

Il Pisa, al secondo posto a pari merito con lo Spezia, comincerà domani col Cosenza, per poi vedersela sabato 7 dicembre con la neopromossa Mantova, quindi il Bari il 13 dicembre, il Modena in trasferta il 21 e il Sassuolo, il 26 dicembre alle 12.30 nell’ultima giornata del girone di andata, per quello che sarà a tutti gli effetti il big match di questa lunga corsa, per poi chiudere il mese di dicembre con la sosta invernale, ma non prima di avere affrontato la Sampdoria il 29 dicembre nella prima giornata del girone di ritorno. I neroverdi del Sassuolo invece hanno iniziato la loro corsa ieri sera contro la Reggiana in trasferta, ma a differenza delle altre contendenti al titolo invernale, hanno una gara in più da giocare, quella di Coppa Italia del 3 dicembre contro il Milan a San Siro. Un calendario non semplice per gli emiliani che dovranno affrontare la Sampdoria il giorno dell’Immacolata al Mapei Stadium, quindi il Frosinone in trasferta il 14 e il Palermo in casa il 21 prima di doversela vedere contro il Pisa nel big match. Poi toccherà al Cosenza il 29 prima della sosta. Sulla carta il Sassuolo ha le partite più difficili, ma in Serie B le gare che potrebbero apparire più facili, più chiuse, possono risultare fatali, come già avvenuto al Pisa contro Carrarese e Juve Stabia. Infine ci sono gli ‘imbattibili’ di D’Angelo, così ribattezzati dai tifosi dello Spezia dato che in 14 giornate i bianconeri non hanno ancora conosciuto la sconfitta. Per loro subito il Palermo in Sicilia domani pomeriggio alle 15, una gara non proprio semplicissima, per poi affrontare al Picco il Cittadella, appena ridimensionato dalla sentenza coi nerazzurri l’8 dicembre. Quindi sarà derby ligure con la Sampdoria a Genova il 14, ma D’Angelo dovrà vedersela ancora col Catanzaro in trasferta il 21 e poi con il Mantova a Santo Stefano in casa, alle 15. Sarà qui che terminerà il girone d’andata degli spezzini, per poi giocare la prima di ritorno col Bari il 29 dicembre.

Forse la squadra di Inzaghi, a differenza di tutte le altre ha il calendario più facile, ma pesano specialmente lo scontro diretto con il Sassuolo e una serie di squadre dalle difese chiuse che navigano in acque pericolose. Comunque vada però la classifica del campionato cadetto potrebbe risultare drasticamente cambiata a fine dicembre, indirizzando così le scelte di mercato che definiranno sia il calciomercato di gennaio, sia i determinanti mesi a seguire.

Michele Bufalino