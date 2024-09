Pisa, via alla prevendita con la Juve Stabia. La nota della società

Pisa, 26 settembre 2024 - Il Pisa informa che la S.S. Juve Stabia 1907 ha aperto da questa mattina la prevendita dei biglietti validi per la gara Juve Stabia-Pisa, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, domenica 29 settembre (ore 15,00). Per decisione delle autorità competenti i residenti della Provincia di Pisa potranno acquistare il proprio tagliando esclusivamente nel settore ospiti che, come da verbale della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli, avrà una capienza di 300 posti. I biglietti del settore Curva Ferrovia (Ospiti) saranno in vendita al prezzo di 15 euro (+ 2 euro d.p.) in tutti i punti vendita del circuito ETES e anche on line (www.etes.it) fino alle ore 19.00 di sabato 28 settembre.

Intanto il responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 7° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Juve Stabia-Pisa, in programma domenica 29 settembre (alle 15) allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia Arbitro. Daniele Doveri (Roma 1) 1° Assistente. Giuseppe Perrotti (Campobasso) 2° Assistente. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) 4° Ufficiale. Antonio Di Reda (Molfetta) Var. Davide Ghersini (Genova) Avar. Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)