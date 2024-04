Preparazione intensa del Pisa per la trasferta a Bari: Aquilani studia il nuovo avversario con attenzione

Prosegue la preparazione del Pisa verso la trasferta del San Nicola di Bari. Settimana standard, quella che sta svolgendo la squadra nerazzurra sotto gli ordini di Aquilani e il suo staff, iniziata lunedì pomeriggio con il minuto di silenzio condiviso da gruppo squadra, corpo tecnico e dirigenziale per ricordare il compianto Mattia Giani, che il nerazzurro lo aveva vestito nel settore giovanile. Così, come consuetudine, la seduta pomeridiana di oggi si svolgerà sul prato dell’Arena Garibaldi. Una preparazione insolita, soprattutto in questa fase di campionato: Aquilani si è trovato costretto a lavorare studiando il Bari "a scatola chiusa", così come spesso accade a inizio campionato. L’improvviso cambio di allenatore in Puglia, da Iachini a Giampaolo, porta con sé delle incognite tattiche impronosticabili. Detto ciò, difficile pensare che il Pisa possa snaturarsi troppo. Sicuramente, rispetto alla vittoria contro la FeralpiSalò, vedremo novità in difesa, con il rientro dalla squalifica di Canestrelli, Caracciolo e Leverbe, nonostante un’ottima prova di Hermannsson, elogiata dallo stesso allenatore. Il toto-formazione si fa più complesso del solito, considerando lo stato di forma ottimale di gran parte della squadra, la candidatura per la titolarità da parte di Torregrossa e Tramoni e un Valoti alla ricerca del record personale di marcature in una stagione (11 con la Spal nel 2021/22). Il trequartista intanto è entrato nella miglior squadra della settimana, nominata dalla Lega B. Gli allenamenti proseguiranno giovedì a San Piero e venerdì all’Arena.

Lorenzo Vero