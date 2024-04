Preparazione nerazzurra per sfida con Cremonese: Veloso in dubbio, ottimismo per Marin. Designazioni arbitrali e giudice sportivo confermati.

Continua la preparazione, anche se in regime ridotto, dato il turno infrasettimanale, dei nerazzurri in vista della sfida con la Cremonese di domani pomeriggio. Potrebbe dare ancora forfait Miguel Veloso, sempre alle prese con un problema al flessore. Il calciatore infatti dovrebbe poter recuperare contro il Sud Tirol, o addirittura per l’ultimo turno di campionato contro l’Ascoli, ma non per la sfida di domani. Ottimismo invece per Marius Marin, uscito anzitempo per un riacutizzarsi di un dolore al polpaccio. Il giocatore, come anche da lui stesso confermato, non ha particolari problemi e continuerà a stringere i denti. L’ultima parola spetterà oggi ad Aquilani, ma a meno di colpi di scena Marin sarà in campo contro la Cremonese a fianco di Esteves. Intanto ieri il responsabile della Can A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative al prossimo turno di campiontao. Cremonese-Pisa sarà arbitrata da Manuel Volpi di Arezzo. Al suo fianco i due assistenti Andrea Zingarelli di Siena, Paolo Laudato di Taranto, mentre il quarto ufficiale sarà Erminio Cerbasi di Arezzo. Al var ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, mentre l’avar sarà Rosario Abisso di Palermo. Infine si è pronunciato ieri anche il giudice sportivo. Nessun squalificato per i nerazzurri dopo la sfida con il Catanzaro, nella quale sono stati ammoniti Caracciolo e Valoti. Non entrerà in diffida nessuno dei due, mentre in lista, a rischio squalifica, resteranno Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Miguel Veloso, Gabriele Piccinini e Pietro Beruatto. Ritornerà in panchina dopo la squalifica Cristian Agnelli, l’assistente di Aquilani.

Mic.Buf.