Primavera 2: Finisce 0-0 la sfida tra Napoli e Pisa

Pisa, 21 gennaio 2024 - Termina 0-0 la sfida in trasferta per i nerazzurri contro il Napoli. La squadra di Innocenti non va oltre il pareggio giocando nel complesso una buona partita.

TABELLINO PRIMAVERA 2: NAPOLI-PISA 0-0

NAPOLI. Turi, Esposito, Di Lauro, Peluso (78′ Cannarsa), De Luca (46′ Gambardella), D’Angelo, Parisi (60′ Ballabile), Legnante, Raggioli (60′ Lorusso), Vilardi (78′ Casagrande), Rossi. A disposizione. Pellino, Sorrentino, Garofalo, Mazzone, Stasi, De Crescenzo, Borriello. Allenatore Tedesco. PISA. Vukovic, Baldacci, Ghibaudo, Trdan, Lormanis (56′ Rossi), Bartolini, Raychev, Saltalamacchia, Ferrari (82′ Casagrande), Sala (56′ Frosali), Campani (73′ Bocs, dall’82’ Cannarsa). A disposizione. Baglini, Rosini, Pucci, Casarosa, Doveri, Dama, Lovo. Allenatore Innocenti. Arbitro. Antonio Baratta di Rossano. Assistenti. Colaianni-Alessandrino. Note. Ammoniti Peluso, De Luca, Parisi, Raggioli, Baldacci, Bartolini, Ferrari. Recupero 0′ pt; 5′ st.

M.B.