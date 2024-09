Primavera 2: Pisa-Pescara 2-0, esordio vincente per la squadra di Innocenti

Pisa, 15 settembre 2024 - Prima giornata e prima vittoria per i nerazzurri di Matteo Innocenti, quest'anno a Peccioli per disputare le gare interne. Vittoria maturata con una doppietta di Ferrari, con un gol per tempo nel primo e nel secondo tempo. Buona prestazioni per i soliti Sapola, Raychev, Tosi e Bocs, sovente aggregati con la prima squadra. Si replica il prossimo weekend con i nerazzurri ospiti a Perugia, sconfitto ieri 3-0 dal Benevento.

PISA - Giuliani, Baldacci, Battista (69′ Pucci), Frosali (89′ Cenerini), Casarosa, Sapola, Raychev (59′ Lovo), Cannarsa, Tosi (46′ Buffon), Bocs (46′ Bettazzi), Ferrari. A disposizione. Rugginetti, Luppichini, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Battistella, Vivace. Allenatore Innocenti. PESCARA - Barone, Di Biagio (76′ Schiattarella), Pesoli (58′ Palazzese), Vischia (76′ Pastori), Esufi, Valente, Kunze (46′ Bozic), Berardi, Zeppieri, Gatto, Palumbo (76′ Di Zio). A disposizione. Barbacani, La Barba, Bucco, Cardilli, D’Arcangelo, Shehaj. Allenatore Memushaj. Arbitro. Samuele Andreano di Prato. Assistenti. Pelosi-Mino. Reti. 21′ Ferrari, 75′ Ferrari. Note. Ammonito Bettazzi. Recupero 1′ pt; 5′ st. Michele Bufalino