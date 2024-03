Primo aprile di fuoco

Sarà una giornata di Pasquetta all’insegna – come da tre stagioni a questa parte – della Serie B. Dieci gare condensate in una giornata, quella del primo aprile, che aprirà e chiuderà così la trentunesima giornata. Sapore di montagne russe nell’aria, con un destino ancora tutto da scrivere. Infatti, tolto il Parma capolista e il Lecco fanalino di coda, ogni società è ancora all’inseguimento del proprio obiettivo, del proprio sogno.

Quello inseguito da quasi metà delle società, è rappresentato dai playoff. Seppure, obiettivamente parlando, sono solamente due le posizioni mutevoli, quelle del settimo e l’ottavo posto.

Troppo il divario rispetto al sesto posto, attualmente occupato dal Catanzaro, che al momento ha nove punti in più della Sampdoria settima. Proprio i blucerchiati, quattro vittorie negli ultimi cinque, hanno risalito la classifica.

In questa giornata affronteranno la Ternana. Ottavo il Brescia, che in questa giornata sarà ospite del Cosenza. Un punto in più del Pisa lo ha il Sudtirol, che in questa giornata è impegnato nella difficile partita contro il Como in piena corsa promozione diretta, mentre il Cittadella, dopo aver interrotto la striscia di sconfitte, affronterà il Lecco in piena crisi.

Il Catanzaro, invece, giocherà contro la capolista Parma.

La Reggiana andrà in campo contro il Venezia di Vanoli in una partita delicata. Sfida sulla carta semplice della Cremonese, che sul prato dello "Zini" vorrà conquistare i tre punti contro la FeralpiSalò.

Considerando la lotta salvezza, sfida importantissima al "Picco", probabilmente la più importante in sensibile in questa giornata, tra lo Spezia di D’Angelo e l’Ascoli di Carrera.

Intanto, sta già prendendo forma la Serie B 2024/2025, con il Cesena che nella giornata di ieri ha ottenuto la promozione battendo in casa il Pescara di Cascione per 1-0.

Lorenzo Vero